Perú confirma un sistema geotérmico de gran escala en los Andes del sur, cerca de la frontera con Chile

El estudio fue realizado mediante el método magnetotelúrico, una tecnología que permite obtener una imagen del subsuelo a través de la medición de campos electromagnéticos naturales

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó este martes la existencia de un sistema geotérmico activo de gran escala en los Andes del sur del país, en las inmediaciones del volcán Paucarani-Casiri, a unos 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Tacna y cerca de la frontera con Chile, según informó EFE.

El director del IGP, Hernando Tavera, señaló que un estudio geofísico de alta resolución aportó nueva evidencia sobre la presencia de estructuras clave para la generación de energía geotérmica en la zona. “La ratificación de la existencia de esta fuente geotérmica representa un avance trascendental en el conocimiento de nuestros recursos energéticos naturales y demuestra cómo la investigación geofísica puede aportar directamente al desarrollo del país”, declaró.

Tavera añadió que la identificación de sistemas geotermales con alto potencial “permitirá abrir nuevas oportunidades para la diversificación de la matriz energética nacional, con una fuente limpia, constante y estratégica para el sur del Perú”.

El estudio fue realizado mediante el método magnetotelúrico, una tecnología que permite obtener una imagen del subsuelo a través de la medición de campos electromagnéticos naturales. La vulcanóloga del IGP Yovana Álvarez explicó que el equipo identificó “zonas conductoras asociadas a fluidos con temperaturas anómalas en el sector occidental de Paucarani-Casiri, lo que reconfirma la presencia de un sistema geotérmico activo”. Según Álvarez, las fallas geológicas regionales y el sistema hidrotermal de los volcanes de la zona funcionan como un mecanismo natural que calienta fluidos en profundidad, generando reservorios de calor con alto potencial energético.

El volcán Casiri, también conocido como Paucarani, es un complejo volcánico de aproximadamente 5.650 metros de altitud en la cordillera del Barroso, región de Tacna. El sistema geotérmico asociado ha sido objeto de investigación durante al menos una década. Estudios previos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) ya habían identificado el campo geotérmico Casiri-Kallapuma, que presenta fuentes termales con temperaturas de hasta 86°C y manifestaciones de alteración hidrotermal, incluyendo depósitos de azufre y fluidos ricos en cloruro de sodio indicativos de circulación profunda.

El IGP destacó que, a diferencia de fuentes de energía como la solar o la eólica, que dependen de condiciones climáticas variables, el calor interno de la tierra puede generar energía geotérmica de forma continua durante décadas. Perú, cuya producción energética depende mayoritariamente de hidrocarburos, no cuenta actualmente con centrales geotérmicas en operación, pese a estar ubicado en la Zona Volcánica Central de los Andes, una de las regiones con mayor potencial geotérmico del continente.

El hallazgo podría tener implicaciones para la región fronteriza con Chile, donde el norte chileno enfrenta sus propios desafíos de suministro energético para la actividad minera.