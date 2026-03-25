Lula advierte que no permitirá que se apropien de los minerales críticos de Brasil

Aunque Lula no mencionó a ningún país, las declaraciones se enmarcan en una semana de alta tensión diplomática en torno a los minerales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este martes que no permitirá que otros países se apropien de las tierras raras y los minerales críticos del país, en declaraciones que se interpretan como una advertencia directa a Estados Unidos en medio de una creciente disputa por el control de estos recursos estratégicos.

“Brasil es un país muy grande, poderoso y con grandes riquezas minerales como las tierras raras y los minerales críticos. Ellos ya se llevaron todo el oro, toda la plata, todos los diamantes y ahora no vamos a permitir que nos quiten los minerales críticos que son del pueblo brasileño”, declaró Lula durante un evento en Brasilia, según EFE.

Aunque Lula no mencionó a ningún país, las declaraciones se enmarcan en una semana de alta tensión diplomática en torno a los minerales. La semana pasada, la embajada estadounidense en São Paulo organizó un Foro Brasil-EE.UU. sobre Minerales Críticos al que asistieron representantes de seis agencias federales estadounidenses encabezados por David Copley, asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para cadenas de suministro mineral. Sin embargo, ningún alto funcionario del gobierno de Lula asistió al evento.

Durante ese foro, Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento directamente con el estado de Goiás — gobernado por Ronaldo Caiado, rival político de Lula — para cooperar en la exploración y producción de tierras raras. El acuerdo fue interpretado por funcionarios brasileños como un intento de sortear al gobierno federal.

Brasil posee las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo, con aproximadamente 21 millones de toneladas según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y suministra más del 90% del niobio global. Sin embargo, solo cuenta con una mina de tierras raras en operación comercial — Serra Verde, en Goiás — y carece de capacidad significativa de refinación, una brecha que Lula ha insistido en cerrar como condición para cualquier acuerdo con Washington.

La administración Trump ha comprometido más de 565 millones de dólares en proyectos de extracción de minerales críticos en Brasil y ha identificado más de 50 proyectos potenciales de inversión. Washington busca reducir su dependencia de China, que controla aproximadamente el 60% de la minería mundial de tierras raras y casi el 90% del refinamiento. Brasil, por su parte, declinó unirse a la alianza de 54 países para minerales críticos impulsada por Estados Unidos en febrero.

Las fricciones se agudizaron tras la expulsión de Darren Beattie, asesor de Trump, cuya visa fue revocada el 13 de marzo por intentar visitar al expresidente Jair Bolsonaro en prisión, en lo que Brasil calificó como “interferencia indebida en asuntos internos”.

En febrero, Lula firmó un acuerdo sobre minerales críticos con India durante una visita a Nueva Delhi, diversificando sus opciones fuera de la órbita estadounidense.