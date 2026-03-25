La economía uruguaya creció 1,8% en 2025, por debajo de las previsiones oficiales

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, reconoció la semana pasada que la actividad se ubica por debajo de lo previsto y anticipó una probable revisión a la baja de las proyecciones para 2026

La economía de Uruguay registró un crecimiento del 1,8% en 2025, según los datos de cuentas nacionales publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU). El resultado quedó casi un punto porcentual por debajo del 2,6% previsto por el gobierno en la ley de Presupuesto y también fue inferior al 2,5% estimado por el Fondo Monetario Internacional.

El Producto Interno Bruto avanzó apenas un 0,1% en el cuarto trimestre respecto al tercero en términos desestacionalizados, y registró una variación igualmente marginal frente al mismo período de 2024. El cierre del año estuvo marcado por una caída del 7,7% en el sector agropecuario, afectado por menores rendimientos en los cultivos de verano, una reducción en la producción de madera y un descenso en las exportaciones de ganado en pie.

A lo largo de 2025, la industria manufacturera fue uno de los principales motores de la expansión, con un crecimiento del 6,2%, impulsada por la mayor actividad de la refinería de Ancap —que en 2024 había operado parcialmente por mantenimiento—, la industria alimentaria y, en menor medida, la producción de celulosa. El comercio, alojamiento y servicios gastronómicos creció un 1,9%, y los servicios financieros se expandieron un 4,2%.

En contraste, la construcción cayó un 2,5% por la menor ejecución de obras de infraestructura, mientras que el sector energético se contrajo un 3,1% debido a una menor generación con fuentes renovables.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, reconoció la semana pasada que la actividad se ubica por debajo de lo previsto y anticipó una probable revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento para 2026, actualmente fijadas en un 2,2%. Oddone señaló que el gobierno podría evaluar medidas fiscales, incluyendo la postergación de algunos compromisos de gasto, procurando resguardar las áreas sociales.

Los analistas consultados en la encuesta de expectativas del BCU en marzo recortaron sus proyecciones y esperan ahora una expansión del 1,6% para 2026. El economista Aldo Lema advirtió que el enfriamiento comenzó antes de factores como la sequía o el deterioro del contexto internacional, y lo atribuyó al menor impulso externo —especialmente regional—, anuncios de ajustes impositivos, problemas de competitividad y una política monetaria restrictiva.

Por su parte, la consultora Exante indicó que, si bien las cifras del cuarto trimestre no configuran un escenario de recesión, sí reflejan un estancamiento, y que el crecimiento del 1,8% se explicó exclusivamente por un efecto de arrastre estadístico.

El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) señaló que sin aumentar su tasa de crecimiento, Uruguay no puede aspirar a mayores niveles de bienestar. El BCU también revisó al alza el crecimiento de 2024, desde un 3,1% a un 3,3%.