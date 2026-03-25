Irán rechaza la propuesta de 15 puntos de Trump y reivindica su soberanía sobre el estrecho de Ormuz

Un portavoz militar iraní, Ebrahim Zolfaghari, afirmó que la situación en el estrecho “no volverá a ser la que era” y que la autoridad para permitir el tránsito marítimo corresponde a Irán

Irán rechazó este miércoles la propuesta de 15 puntos presentada por la administración de Donald Trump para poner fin a la guerra, al considerar sus términos “excesivos y alejados de la realidad”, mientras mediadores internacionales intentan organizar una reunión directa entre representantes de ambos países que podría ser, según advierten, la última oportunidad para evitar una escalada mayor.

El rechazo fue comunicado por un alto cargo iraní a la cadena Press TV, quien calificó el plan de “engañoso” y acusó a Washington de seguir un patrón de negociar mientras ataca. Teherán recuerda que durante las conversaciones previas a la guerra, Estados Unidos apoyó los bombardeos israelíes sobre territorio iraní y terminó sumándose a la ofensiva, que incluyó daños a instalaciones nucleares y el asesinato de buena parte de la cúpula de mando, incluido el líder supremo Alí Jameneí, sustituido por su hijo Mojtaba.

La propuesta estadounidense exige el fin del enriquecimiento de uranio, el desmantelamiento de instalaciones nucleares, la eliminación del programa de misiles, el cese del patrocinio a grupos armados en Oriente Próximo y la reapertura del estrecho de Ormuz, cerrado en la práctica desde el inicio de la ofensiva israelo-estadounidense el 28 de febrero. A cambio, Washington ofrece el levantamiento de sanciones.

Teherán mantiene una postura de máximos: exige el cese total de las agresiones contra Irán y sus aliados, un mecanismo de garantía contra futuros ataques, el pago de reparaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre Ormuz. Un portavoz militar iraní, Ebrahim Zolfaghari, afirmó que la situación en el estrecho “no volverá a ser la que era” y que la autoridad para permitir el tránsito marítimo corresponde exclusivamente a Irán.

Irán a EE.UU.: No llamen “acuerdo” a su fracaso



El portavoz del Comando Central Khatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, dijo a EE.UU. que no llamen “un acuerdo” a su fracaso, señalando que el país norteamericano está “negociando consigo mismo”.https://t.co/nw1mOS74QP pic.twitter.com/ereA42uG5X — RT en Español (@ActualidadRT) March 25, 2026

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que Trump “no bromea” y que si Teherán no acepta su derrota militar, será atacado “más duramente de lo que jamás lo han sido”. Para este viernes se espera la llegada de un grupo de tres buques de asalto anfibios con unos 2.500 infantes de marina, mientras el Pentágono ha movilizado a 3.000 paracaidistas adicionales, sumándose a los 50.000 soldados ya desplegados en la región.

Israel, que participa en la campaña militar junto a Estados Unidos, estima que el diálogo tiene muy pocas probabilidades de éxito, según la televisión pública israelí. No obstante, las fuerzas israelíes han intensificado los bombardeos contra instalaciones militares y de producción de misiles balísticos, así como objetivos de la Guardia Revolucionaria, en un intento de completar el mayor número posible de objetivos ante un eventual alto el fuego.

El exanalista de inteligencia militar iraní Danny Citrinowicz advirtió que la campaña se desarrolló “a partir de supuestos erróneos, especialmente en torno a la capacidad de resistencia iraní”, y que Trump enfrenta opciones limitadas: aceptar un alto el fuego sin acuerdo, un pacto en torno a las exigencias iraníes, o una escalada con consecuencias drásticas para la economía global.

Egipto ofreció su territorio como sede para cualquier reunión entre las partes. El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abelati, señaló que un encuentro directo puede ser la “última oportunidad” para evitar un agravamiento del conflicto.