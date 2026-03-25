Boric genera reacciones al ser visto en el Metro de Santiago de Chile tras dejar la presidencia

Un video difundido en redes sociales muestra al exmandatario sentado solo en un vagón mientras leía un libro, una imagen que llamó la atención por su cotidianeidad

A menos de dos semanas de haber dejado el poder, el expresidente de Chile Gabriel Boric volvió a ser centro de atención tras ser captado viajando en el Metro de Santiago como un pasajero más.

Un video difundido en redes sociales muestra al exmandatario sentado solo en un vagón mientras leía un libro, una imagen que llamó la atención por su cotidianeidad. Boric también fue visto en el ámbito deportivo, al asistir al Claro Arena para presenciar el partido entre Universidad Católica y Universidad de Concepción por la Copa de la Liga 2026.

Las imágenes generaron opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos celebraron la sencillez del expresidente al utilizar el transporte público sin escoltas visibles, otros cuestionaron la escena y la calificaron de “marketing político”.

Gabriel Boric anda piola en el metro, nadie lo webea. Cuántos politicos pueden hacer lo mismo?. pic.twitter.com/nfaRKx3uKy — Honor Y Gloria (@JoviNomas) March 23, 2026

Boric dejó La Moneda el pasado 11 de marzo, cuando José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una ceremonia en el Congreso Nacional de Valparaíso. Kast, quien se impuso en el balotaje de diciembre de 2025 con más del 58% de los votos frente a Jeannette Jara, se convirtió en el primer mandatario de ultraderecha desde el retorno a la democracia en 1990. Su gobierno ha definido como prioridades la seguridad pública, el control migratorio y la recuperación económica.

El contraste entre la imagen del expresidente en el transporte público y el nuevo tono político instalado en La Moneda no pasó inadvertido para los observadores chilenos, en un momento de marcada polarización en el país.