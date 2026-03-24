Miles marchan en Buenos Aires a 50 años del golpe militar bajo la consigna “Nunca más”

Foto: Luis Robayo / AFP

Decenas de miles de personas marcharon este martes en Buenos Aires para conmemorar el 50.º aniversario del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en Argentina, en una jornada marcada por la disputa entre el movimiento de derechos humanos y el gobierno de Javier Milei sobre cómo se narra ese período.

La movilización se extendió a lo largo del kilómetro que separa la Plaza de Mayo de la avenida 9 de Julio y desbordó en las calles aledañas, según AFP. Los manifestantes portaron carteles con la leyenda “No nos han vencido” y globos blancos con fotos de desaparecidos y la inscripción “Aún te estamos buscando”.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezaron la marcha, continuando una tradición iniciada durante la propia dictadura. Estela de Carlotto, de 95 años y presidenta de Abuelas, destacó desde el escenario que la organización ha restituido la identidad de 140 nietos que fueron apropiados como bebés o nacieron en cautiverio. “Cada restitución de un nieto es la evidencia de las atrocidades que cometió el terrorismo de Estado”, declaró. Se calcula que quedan más de 300 por encontrar.

El golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 derrocó al gobierno de Isabel Perón e instauró un régimen que gobernó hasta 1983, responsable de desapariciones forzadas, torturas y robo de bebés que forzaron a miles al exilio. En su etapa final, la dictadura lanzó la guerra de las Falklands/Malvinas (1982) como un intento desesperado de retener el poder, cuya derrota aceleró el retorno a la democracia, como informó MercoPress en una nota previa. Los organismos de derechos humanos cifran en 30.000 los desaparecidos, una cifra que el gobierno de Milei disputa, situándola en menos de 9.000. En cinco décadas, 1.208 personas han sido condenadas en más de 350 juicios por crímenes de lesa humanidad, aunque más de 300 causas permanecen abiertas.

La jornada estuvo atravesada por la tensión política. Esa misma mañana, la Casa Rosada difundió un video en el que acusa una supuesta “visión sesgada y revanchista” de la historia, que habría sido utilizada como “instrumento de manipulación” por la izquierda. El gobierno sostiene que hubo una guerra entre dos bandos en la que se cometieron excesos, relativizando el papel de los militares.

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales, realizado sobre 1.136 entrevistados, reveló que siete de cada diez argentinos condenan la dictadura. “Hay algo del pacto democrático que con este gobierno se ha roto”, declaró a AFP el politólogo Iván Schuliaquer, de la Universidad Nacional de San Martín, aunque precisó que “la condena al plan sistemático de persecución, tortura y desaparición sigue siendo fuerte en la mayor parte de la población”.

Miriam Lewin, periodista de 68 años y sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros clandestinos de detención, recordó en los días previos al aniversario: “Pensábamos que después de unos días de tortura la gente iba a reaparecer. Pero eso no sucedió”.