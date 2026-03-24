Milei dispuesto a enviar tropas a Medio Oriente si Trump lo solicita

El propio Milei ha calificado a Irán como “nuestro enemigo”, en referencia a los atentados de 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la mutual judía AMIA en Buenos Aires

La disposición del presidente argentino, Javier Milei, a enviar tropas al Medio Oriente si Estados Unidos lo solicita ha generado una creciente preocupación en Argentina, un país que históricamente ha mantenido una posición de equidistancia frente a conflictos internacionales y donde comienzan a temerse posibles represalias.

El secretario de Comunicación, Javier Lanari, confirmó al diario español El Mundo que el gobierno argentino brindaría “cualquier ayuda” que Washington considere necesaria. “Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”, declaró, aunque aclaró que no ha existido una solicitud formal. El canciller Pablo Quirno evitó precisar sobre el envío de tropas, pero indicó que la posición del gobierno es clara: “En la medida que necesiten apoyo nuestro está claro dónde vamos a estar parados”.

El propio Milei ha calificado a Irán como “nuestro enemigo”, en referencia a los atentados de 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la mutual judía AMIA en Buenos Aires, por los cuales la justicia argentina responsabiliza a Teherán. “Nos han metido dos bombas. Son nuestros enemigos”, declaró durante un viaje a Nueva York, donde también afirmó: “Vamos a ganar la guerra”. Argentina es, junto a Canadá, uno de los pocos países que ha apoyado explícitamente la ofensiva estadounidense-israelí, según CNN.

La retórica provocó una respuesta directa desde Teherán. El diario oficialista Tehran Times publicó un editorial advirtiendo que Milei había cruzado “una línea roja imperdonable” y que su postura obliga a las autoridades iraníes a diseñar “una respuesta proporcionada”. La directora del Departamento de América del Ministerio de Exteriores iraní también emitió una advertencia.

El martes, Milei participó en el acto conmemorativo del 34.º aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, donde aseguró que el mundo vive “un momento histórico” y que Estados Unidos e Israel “han decidido ponerle fin al régimen iraní”. Miembros de la comunidad judía presentes aprobaron el apoyo del mandatario, pero expresaron preocupación por posibles represalias, según EFE.

En la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof instó a Milei a no involucrar a Argentina en una guerra ajena. Dos proyectos legislativos fueron presentados en el Congreso para frenar las “declaraciones belicistas” del gobierno, recordando que cualquier participación en un conflicto armado requiere aprobación parlamentaria.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, matizó las declaraciones presidenciales: “Argentina no participa de la guerra, pero sí de un apoyo y una filosofía y una alineación con Estados Unidos e Israel contra un régimen que amenaza la estabilidad internacional”. El antecedente más cercano de una participación argentina en un conflicto en la región es el envío de buques de guerra al Golfo Pérsico durante la Guerra del Golfo de 1990-1991 bajo la presidencia de Carlos Menem. Sin embargo, analistas señalan que aquel despliegue se enmarcó en una coalición multilateral respaldada por la ONU, un marco jurídico del que carece el actual conflicto.