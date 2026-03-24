“Me equivoqué”: el estremecedor audio del controlador aéreo tras el choque mortal en LaGuardia

Las grabaciones reconstruyen la secuencia completa. El controlador había autorizado al vehículo de rescate de la Autoridad Portuaria a cruzar la pista 4 para atender a un vuelo de United Airlines

“Estábamos lidiando con una emergencia y me equivoqué.” La voz del controlador aéreo del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, se escucha abatida en las grabaciones de la frecuencia de torre difundidas a través de LiveATC.net, después de que un avión de Air Canada colisionara con un camión de bomberos en la pista, matando al piloto y al copiloto.

Las grabaciones reconstruyen la secuencia completa. El controlador había autorizado al vehículo de rescate de la Autoridad Portuaria a cruzar la pista 4 para atender a un vuelo de United Airlines que había abortado el despegue tras reportar un olor extraño en la cabina. Segundos después, al advertir que el avión de Air Canada se aproximaba a la misma pista, intentó detener al camión: “¡Pare, pare, pare, pare, Camión 1, pare!” Pero fue demasiado tarde.

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:



“Stop Truck 1, stop!”



“We were dealing with an emergency earlier and I messed up” pic.twitter.com/7dJcFov4gq — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Tras el impacto, el controlador se dirigió a la aeronave: “Jazz 646, veo que colisionó con un vehículo aquí, mantenga posición. Sé que no puede moverse. Los vehículos ya están respondiendo hacia usted.” Otro piloto cuyo avión se encontraba en tierra describió la escena: “No fue agradable de ver.”

En el intercambio más revelador, registrado minutos después, el controlador admitió su error: “Intenté comunicarme con ellos. Me detuve y estábamos lidiando con una emergencia anterior y me equivoqué.” El piloto en tierra intentó consolarlo: “No, hombre, hiciste lo mejor que pudiste.”

Las grabaciones serán una pieza central en la investigación que lleva a cabo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que ya desplegó un equipo de investigadores y confirmó la recuperación de la caja negra. Mary Schiavo, ex inspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos, declaró que una vez que el avión fue autorizado a aterrizar, “esa pista le pertenecía”, según CNN. La Administración Federal de Aviación (FAA) enfrenta desde hace años un déficit crónico de controladores aéreos estimado en al menos 3.000 vacantes, aunque fuentes del sector señalan que LaGuardia no es una torre con problemas de dotación recurrentes. El accidente ocurrió durante el turno nocturno, cuando las torres operan con menos personal.

El vuelo AC8646, un Bombardier CRJ-900 operado por Jazz Aviation en nombre de Air Canada, había despegado de Montreal con 72 pasajeros y cuatro tripulantes. La colisión se produjo en torno a las 23:40 hora local del domingo en la pista 4, el primer accidente mortal en LaGuardia en más de tres décadas. Datos preliminares indican que el avión se desplazaba entre 150 y 169 kilómetros por hora en el momento del impacto. Imágenes de AFP muestran la cabina completamente destruida y el camión volcado sobre el césped adyacente. Una auxiliar de vuelo fue hallada con vida a unos 100 metros del avión, aún sujeta a su asiento, expulsado a través del fuselaje.

En total, 41 pasajeros y tripulantes fueron hospitalizados; 32 recibieron el alta. Los dos bomberos del camión resultaron heridos pero se espera su recuperación. El presidente Donald Trump calificó el accidente de “terrible”: “Cometieron un error. Es un trabajo peligroso.” El primer ministro canadiense, Mark Carney, lo describió como “profundamente triste”.