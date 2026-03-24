El portaaviones USS Nimitz operará en aguas uruguayas en su último despliegue antes de ser retirado del servicio

La travesía por América Latina culminará cuando el Nimitz arribe a la costa atlántica estadounidense para iniciar los trámites de desactivación definitiva.

El portaaviones nuclear USS Nimitz (CVN-68), buque insignia de la Armada de Estados Unidos durante más de cinco décadas, llegará a aguas uruguayas en las próximas semanas como parte del despliegue “Southern Seas 2026”, anunció la Cuarta Flota estadounidense.

La misión, la undécima de este tipo desde 2007, incluirá ejercicios de paso y operaciones conjuntas con las fuerzas navales de diez países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay. Hay escalas portuarias previstas en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica. Uruguay participará en ejercicios de interoperabilidad e intercambios de expertos, aunque no se ha confirmado una escala portuaria en territorio uruguayo.

“El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la cooperación con las fuerzas de nuestros países socios en el ámbito marítimo”, declaró el contraalmirante Carlos Sardiello, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur. “Despliegues como este demuestran nuestro firme compromiso de garantizar un hemisferio occidental seguro y estable”, añadió.

El Nimitz zarpó el 7 de marzo desde su base en Bremerton, estado de Washington, acompañado por el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG-101). El grupo de ataque circunnavegará el continente sudamericano, incluyendo el paso por el estrecho de Magallanes, una de las rutas marítimas más desafiantes del hemisferio.

La travesía tiene un significado histórico: será uno de los últimos despliegues operativos del Nimitz antes de su desactivación. Puesto en servicio en 1975, el portaaviones participó en las principales operaciones militares estadounidenses de las últimas décadas, desde la Guerra del Golfo en 1991 hasta los conflictos de Afganistán e Irak. En 2025, completó su última gira por el Indo-Pacífico, un despliegue de nueve meses que acumuló más de 82.000 millas náuticas de navegación y 8.500 misiones de vuelo, según CNN.

Su retiro estaba previsto originalmente para 2026, pero fue postergado hasta 2027 para coincidir con la entrada en servicio de su reemplazo, el portaaviones USS John F. Kennedy, de la nueva clase Gerald Ford. La travesía por América Latina culminará cuando el Nimitz arribe a la costa atlántica estadounidense para iniciar los trámites de desactivación definitiva.

Con 332 metros de eslora, un desplazamiento de 87.900 toneladas y propulsión por dos reactores nucleares, el Nimitz alberga un ala aérea de seis escuadrones que operan cazas F/A-18E/F Super Hornet, aviones de guerra electrónica EA-18G Growler y helicópteros MH-60R/S Sea Hawk. Su tripulación supera los 5.000 efectivos entre la dotación del buque y el personal del ala aérea embarcada.