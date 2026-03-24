El dólar cae y la bolsa de São Paulo se dispara tras la señal de tregua de Trump con Irán

El índice Ibovespa de la bolsa B3 subió un 3,24% y cerró en 181.931 puntos, recuperando las pérdidas del viernes, cuando había caído un 2,25%

Los mercados financieros brasileños registraron este lunes una de sus mejores jornadas del año tras el anuncio del presidente Donald Trump de aplazar cinco días los ataques contra la infraestructura energética de Irán, citando “conversaciones productivas” con Teherán.

El dólar cerró a 5,24 reales, con un retroceso del 1,29%, tras tocar un mínimo intradía de 5,21 reales hacia el mediodía. El índice Ibovespa de la bolsa B3 subió un 3,24% y cerró en 181.931 puntos, recuperando las pérdidas del viernes, cuando había caído un 2,25%. En su mejor momento, el índice se aproximó a los 183.000 puntos.

La reacción fue inmediata tras la publicación de Trump en Truth Social, donde afirmó que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones “muy buenas y productivas” sobre una “resolución completa y total de las hostilidades en Medio Oriente”. El anuncio revirtió el ultimátum de 48 horas que el propio Trump había lanzado el sábado, en el que amenazó con destruir las centrales eléctricas iraníes si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz.

El petróleo Brent se desplomó un 10,9% y cerró en 99,94 dólares el barril, cayendo por debajo de los 100 dólares por primera vez desde el 16 de marzo. La caída del crudo, sin embargo, tuvo un efecto ambivalente en la bolsa brasileña: las acciones de bancos y empresas vinculadas a la economía doméstica lideraron las subidas, mientras que los papeles de Petrobras registraron alzas más moderadas al verse presionados por el retroceso del precio del petróleo.

La reducción de la aversión al riesgo global favoreció a las monedas emergentes, incluido el real. El índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de divisas, cayó un 0,56%. No obstante, pese a la fuerte baja del lunes, el dólar acumula un alza del 2,08% frente al real en lo que va de marzo. En el año, la divisa estadounidense retrocede un 4,52%.

Wall Street también reaccionó con alzas: el S&P 500 subió un 1,15%, el Dow Jones un 1,38% y el Nasdaq un 1,38%.

Irán negó que existan negociaciones con Washington, lo que moderó parte del optimismo durante la sesión. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní atribuyó las declaraciones de Trump a un intento de “reducir los precios de la energía y ganar tiempo”. Sin embargo, dos petroleros indios lograron atravesar el estrecho de Ormuz este lunes, una señal que contribuyó a aliviar las tensiones.

El último boletín Focus del Banco Central de Brasil elevó las proyecciones de inflación y de la tasa Selic, incorporando los efectos del choque energético. Analistas advierten que, pese al alivio puntual, el escenario sigue presionado si se prolongan las interrupciones en el suministro de petróleo. La volatilidad continuará mientras persistan señales contradictorias sobre el conflicto y la ausencia de un alto el fuego duradouro.