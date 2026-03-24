Chile retira el apoyo a la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU

Bachelet respondió con un comunicado en el que afirmó que su candidatura seguirá adelante con el respaldo de Brasil y México. “Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta”

El gobierno de José Antonio Kast retiró este martes el respaldo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet para liderar la secretaría general de las Naciones Unidas, al considerar la candidatura “inviable” en el contexto actual.

“Hemos llegado a la convicción de que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura”, señaló la Cancillería en un comunicado. El ministerio indicó que las embajadas chilenas en el exterior dejarán de participar en los esfuerzos de promoción. No obstante, el gobierno precisó que, si Bachelet decide continuar, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato.

La candidatura había sido oficializada el 2 de febrero por el gobierno de Gabriel Boric, en conjunto con Brasil y México, en la última etapa de su mandato. Bachelet aspira a suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo período concluye el 31 de diciembre de 2026. De resultar electa, sería la primera mujer y la segunda persona latinoamericana — tras el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991) — en ocupar el cargo en los 80 años de historia de la organización.

Bachelet, de 74 años, fue presidenta de Chile en dos períodos (2006-2010 y 2014-2018), primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

La decisión se produjo cuatro días después de una reunión privada entre Kast y Bachelet en La Moneda, solicitada por la propia expresidenta. El retiro del apoyo era anticipado en círculos diplomáticos desde hacía semanas. El diputado oficialista Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, había argumentado que “invertir en una candidatura perdedora no tenía ningún sentido” y advirtió que si China respaldaba a Bachelet, Estados Unidos probablemente la vetaría en el Consejo de Seguridad.

Bachelet respondió con un comunicado en el que afirmó que su candidatura seguirá adelante con el respaldo de Brasil y México. “Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto”, declaró. La expresidenta agregó que comprende que “las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones”, aunque su “visión de Estado sea distinta”.

El anuncio coincide con un momento político complejo para el gobierno de Kast, que la noche anterior había dado a conocer un alza histórica del precio de los combustibles. Desde la oposición, el diputado socialista Raúl Soto calificó la decisión como “un bochorno internacional sin precedentes”, según AFP.