Argentina marcha a 50 años del golpe militar que desembocó en la guerra de las Falklands

Jorge Rafael Videla tomando posesión como presidente el 29 de marzo de 1976, cinco días después del golpe.

Se estima que miles de personas se congreguen este martes en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades de Argentina para conmemorar el 50.º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que instauró una dictadura militar responsable de miles de desapariciones forzadas y que, en su última etapa, lanzó la guerra de las Islas Falkland como un intento desesperado de retener el poder.

El régimen militar encabezado por el general Jorge Rafael Videla, quien lideró el golpe y presidió la primera junta, derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón y gobernó Argentina durante siete años. Videla fue condenado en 1985 a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, indultado en 1990 por el presidente Carlos Menem y nuevamente juzgado y encarcelado en 2010, tras la anulación de los indultos. Murió en prisión en 2013. Bajo su mando y el de las juntas que lo sucedieron, el régimen ejecutó un plan sistemático de desaparición forzada de personas, tortura, robo de bebés y operó más de 340 centros clandestinos de detención, según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). La marcha anual bajo la consigna “Nunca más” adquirió este año un carácter especial al cumplirse medio siglo del golpe.

Hacia 1982, la dictadura — entonces liderada por Leopoldo Galtieri — enfrentaba un creciente descontento popular y una profunda crisis económica. El 2 de abril de ese año, el régimen lanzó la Operación Rosario para recuperar las Islas Falkland, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. La maniobra buscaba generar una oleada de fervor nacionalista que relegitimara al gobierno militar. La guerra, que se extendió durante 74 días, terminó con la rendición argentina el 14 de junio y la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres isleñas. La derrota militar aceleró el colapso del régimen y abrió el camino al retorno de la democracia con la elección de Raúl Alfonsín en octubre de 1983.



Día de la Memoria de 2024, en Buenos Aires. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni





La convocatoria de este martes, encabezada por organismos de derechos humanos, incluyó entre sus consignas la denuncia de coincidencias entre el programa económico de la dictadura y el del actual gobierno de Javier Milei: “El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. Que digan dónde están”. Referentes históricos como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel participaron del acto central.

Un estudio del Observatorio de Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires reveló que el 71% de los argentinos considera malo o muy malo el desempeño de la dictadura, y un 70% apoya que el Estado continúe juzgando a los responsables. Sin embargo, un 32% interpreta el período como “una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos”. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, una encuesta de Amnistía Internacional encontró que el 56% teme que los hechos de la dictadura puedan repetirse, y un 75% rechaza un eventual indulto a militares condenados.

El gobierno de Milei, que desde su llegada al poder ha relativizado los crímenes del terrorismo de Estado y desfinanciado políticas de memoria, no participó de los actos oficiales. Desde la oposición, el candidato presidencial Iván Cepeda, quien lidera las encuestas para la primera vuelta del 31 de mayo, expresó sus condolencias a “la Nación entera”.