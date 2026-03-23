Paraguay y Alemania buscan estrechar lazos comerciales al amparo del acuerdo UE-Mercosur

“Tenemos muy buenas relaciones con Paraguay, está todo listo para poder trabajar muy bien aquí”, declaró Herrera

Las relaciones entre Paraguay y Alemania atraviesan un momento favorable, con perspectivas de crecimiento en comercio, inversiones y turismo, según afirmó el viceembajador alemán en Asunción, Jörg Herrera, en una entrevista con el canal estatal Paraguay TV.

“Tenemos muy buenas relaciones con Paraguay, está todo listo para poder trabajar muy bien aquí”, declaró Herrera. El diplomático señaló que, si bien las inversiones alemanas en el país son actualmente limitadas, podrían incrementarse con la consolidación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “Se van a abrir puertas de ambos lados para que el comercio sea más grande e intensivo”, sostuvo.

El acuerdo interino de comercio entre ambos bloques fue firmado el 17 de enero en Asunción y ratificado por el Congreso paraguayo el pasado 17 de marzo, después de que Argentina, Uruguay y Brasil completaran sus respectivos procesos de aprobación legislativa. La Comisión Europea anunció a finales de febrero la aplicación provisional del pilar comercial del acuerdo, que podría entrar en vigor a partir de mayo. El Parlamento Europeo, no obstante, ha remitido el instrumento al Tribunal de Justicia de la UE para examinar su compatibilidad con el derecho comunitario, un proceso que podría extenderse hasta dos años.

De concretarse plenamente, el pacto creará la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas. Alemania, la mayor economía de la UE, ha respaldado el acuerdo y lo considera una señal de soberanía estratégica europea en un contexto de creciente incertidumbre comercial global.

Herrera cuestionó el uso de aranceles en el comercio internacional, al considerar que encarecen los productos para los consumidores y frenan el desarrollo, y destacó el modelo de libre comercio europeo como ejemplo de integración beneficiosa.

En materia de turismo, el viceembajador subrayó el potencial de Paraguay en el segmento ecológico, cada vez más demandado por viajeros europeos. Afirmó que, con mayor infraestructura y conectividad aérea, el país podría posicionarse como un destino atractivo para turistas alemanes interesados en experiencias sostenibles. “El Paraguay tiene una ubicación estratégica muy buena”, señaló.

El diplomático recordó que los vínculos entre ambos países tienen raíces históricas profundas, marcadas por sucesivas oleadas migratorias alemanas a lo largo de los últimos 200 años, con presencia especialmente notable de comunidades menonitas en la región del Chaco.

En cuanto a la cooperación bilateral, Herrera explicó que el apoyo alemán se encuentra en transición debido al propio crecimiento económico de Paraguay, aunque proyectos de la GIZ y del banco gubernamental KfW permanecen activos. La embajada también impulsa microproyectos con financiamiento de hasta 20.000 dólares en comunidades indígenas y zonas rurales. “Para nosotros puede ser un microproyecto, pero para la gente hace una gran diferencia”, enfatizó.