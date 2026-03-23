Irán amenaza con destruir infraestructuras energéticas regionales tras el ultimátum de Trump sobre Ormuz

Trump dijo que si Irán no reabre “por completo y sin amenazas” el estrecho de Ormuz en 48 horas, Estados Unidos “golpeará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande”

Irán advirtió este domingo que considerará “objetivos legítimos” las infraestructuras energéticas y petroleras de toda la región de Oriente Próximo si Estados Unidos ataca sus centrales eléctricas, en respuesta al ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump la noche del sábado.

Trump escribió en Truth Social que si Irán no reabre “por completo y sin amenazas” el estrecho de Ormuz en 48 horas, Estados Unidos “golpeará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande”. El plazo vencería en la noche del lunes, hora del este de Estados Unidos.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió en X que “inmediatamente después de que nuestras plantas eléctricas sean atacadas, las infraestructuras energéticas y petrolíferas en toda la región serán consideradas objetivos legítimos y sufrirán una destrucción irreversible”. Qalibaf anticipó además que una escalada de esa magnitud “mantendrá los precios del petróleo elevados durante largo tiempo”.

Las Fuerzas Armadas iraníes fueron más específicas. El teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, portavoz de la Sede Central Khatam Al-Anbiya, que supervisa las operaciones militares, advirtió que Teherán responderá golpeando “toda la infraestructura energética, así como las instalaciones de tecnología de la información y las plantas desalinizadoras de agua” que Estados Unidos tiene en la región. El ejército iraní añadió que el estrecho de Ormuz será “completamente cerrado” de forma indefinida si Washington ejecuta su amenaza, según AP.

El intercambio de amenazas representa la escalada más peligrosa del conflicto, ahora en su cuarta semana, en torno al control del estrecho, por donde transita aproximadamente el 20% del crudo mundial. Irán ha mantenido el paso prácticamente cerrado desde el inicio de la ofensiva estadounidense-israelí a finales de febrero, permitiendo el tránsito solo a embarcaciones de países que no considera enemigos y previa coordinación con Teherán.

El ultimátum de Trump marca un giro brusco respecto a sus declaraciones del viernes, cuando señaló que estaba considerando “reducir” las operaciones militares, e incluso sugirió la posibilidad de poner fin a la guerra sin resolver la crisis de Ormuz. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, rechazó que se tratara de una contradicción. “A veces hay que escalar para luego desescalar”, declaró en NBC News. Bessent también descartó un aumento de impuestos para financiar la guerra, pese a que el Pentágono ha solicitado 200.000 millones de dólares en fondos adicionales.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró este domingo a CBS que espera poder restablecer las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, aunque el panorama es incierto. Irán ha dicho que no ve motivo para negociar con Washington mientras continúen las hostilidades.