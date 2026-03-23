Falklands, sesiona Legislativo y discutirán falencias en programa de inversiones

El legislador MLA Lewis Clifton solicitará que se expliquen las insuficiencias en el cálculo de costos del sistema integrado de energía verde para la capital Stanley

El próximo jueves 26 de marzo la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland sesionará a sala abierta partir de las 09:00, bajo el régimen de preguntas orales sobre temas de relevancia para la comunidad en las distintas áreas que caen bajo responsabilidad de los ocho legisladores electos.

En esta ocasión nuevamente destacan problemas con el programa de inversiones capital, muchos ordenados por la anterior legislatura, y con un nivel de costos que superan las cantidades asignadas, fruto de la inflación internacional y algún problema de diseño, por tanto influyendo en los estimativos correspondientes al ejercicio 2026/2027.

En efecto el legislador MLA Lewis Clifton explicó que la anterior Asamblea concluyó contratos para el suministro de una nueva planta de generación diésel y tres turbinas con el propósito de una sistema de energía más verde para la capital Stanley donde se concentra la mayoría de la población. Empero desde que la nueva Asamblea tomó posesión han ocurrido varios aumentos de costos, ya sea por razones de ingeniería y más recientemente por el atraso en la entrega de material debido a problemas con el sistema de suministros por mar. Además durante las consideraciones presupuestales para 2026/27, una revisión del sistema integrado de energía, en materia de costos, excede significativamente los montos adjudicados dentro del programa de inversiones.

Por tanto MLA Clifton solicita al legislador MLA Dean Dent para que gentilmente explique, a efectos de su registro, y que la opinión pública sea informada, sobre la revisión de costos de los principales elementos del sistema integrado de energía; los cronogramas de construcción y entrega de, a) el complejo de turbinas y b) de la nueva planta de energía a diésel, y advertir sobre revisiones internas que puedan interferir en aumento de costos al proyecto integrado.

A continuación en materia de mociones MLA Jack Ford solicitó que la actualización de estatutos y legislación del Reino Unido se adapte al sistema legal de las Islas.

MLA Stacy Bragger solicitó que la Cámara tome nota de las recomendaciones realizadas por la Comisión de Cuentas Públicas respecto a, Revisión del proyecto para un puerto de aguas profundas, según Cláusula 14 de la Ordenanza de Cuentas Públicas del 2009, a la vez que se solicita del Gobernador someta una respuesta por escrito a la Asamblea Legislativa, en el plazo de seis meses.

En otra moción, MLA Bragger también solicita que la Asamblea Legislativa,

1)Reconozca la importancia de una planificación estratégica a largo plazo para asegurar la futura prosperidad y resiliencia de las Islas Falkland con el propósito central de mejorar la calidad de vida y oportunidades para todos sus residentes;

2) reafirme el valor de una visión a largo plazo clara y compartida como forma de guiar políticas públicas y de desarrollo a lo ancho y largo del gobierno y la totalidad de la comunidad, con el objetivo de engrandecer el bienestar social, económico, medioambiental y político de la población

3) Solicita que el gobierno de las Islas Falkland inicie el desarrollo de un marco a diez años de una visión estratégica para las Islas Falkland

4) Solicita que el Gerente Administrador del gobierno de las Islas (CEO) presente la visión a diez años y marco estratégico para el desarrollo de las Islas. a esta Asamblea dentro de los próximos doce meses.

Finalmente trámites de rigor de la sesión legislativa al igual que el informe sobre la reunión del Consejo Ejecutivo a concluirse el 24 de marzo, y al igual que informes sobre sus respectivas áreas de influencia de los legisladores, MLA Bragger y Clifton.