Chile: Kast anuncia “decisiones difíciles” y descarta salidas populistas ante la crisis del petróleo

El mandatario definió su administración como un “gobierno de Chile” centrado en lo que denominó “la cultura del trabajo bien hecho” y la recuperación de los “deberes básicos” de cada ciudadano

El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó que encontró el país “peor de lo que imaginaba” y advirtió que su gobierno tomará medidas de ajuste que no serán populares, en una entrevista publicada este sábado por el diario La Tercera, la primera concedida desde su asunción el 11 de marzo.

“Vamos a tomar decisiones difíciles, con transparencia, y no vamos a retroceder”, declaró Kast desde el Palacio de La Moneda, donde ha retomado la costumbre de residir, abandonada desde 1958. El mandatario señaló que la situación fiscal heredada del gobierno de Gabriel Boric es peor de lo previsto, con un saldo de caja que su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cifró en apenas 40 millones de dólares al cierre de diciembre de 2025. El exministro Nicolás Grau ha cuestionado públicamente esa cifra, señalando que no refleja los ingresos de enero de 2026.

Kast identificó la crisis mundial del petróleo, provocada por la guerra contra Irán, como un factor imprevisto que agrava el escenario fiscal. “Cuando el precio del petróleo se duplica por un hecho inesperado, claro que uno tiene que tomar medidas de ajuste”, dijo, aludiendo a posibles cambios en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). “Una salida populista sería decir que vamos a mantener las cosas como están. Es evidente que no se pueden mantener”, añadió.

En su primera semana, el gobierno ha decretado un recorte transversal del 3% en todos los ministerios, ha retirado el proyecto de negociación ramal — una de las principales reformas laborales del gobierno anterior — y ha anunciado límites a la gratuidad universitaria para mayores de 30 años, medidas que según EFE forman parte de un ajuste fiscal estimado en unos 4.000 millones de dólares.

El mandatario definió su administración como un “gobierno de Chile” centrado en lo que denominó “la cultura del trabajo bien hecho” y la recuperación de los “deberes básicos” de cada ciudadano. Rechazó las etiquetas ideológicas y afirmó que su prioridad es alcanzar el pleno empleo. “No me eligieron por mis características académicas, me eligieron para actuar”, sostuvo.

Sobre los indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social de 2019, Kast los justificó como parte de una búsqueda de “reencuentro” nacional. “En algún momento tenemos que superar las tensiones”, declaró, reconociendo que la medida no convencerá a todos.

En materia de seguridad, el presidente defendió la construcción de zanjas en la frontera norte y el inicio del Plan Escudo Fronterizo como parte de una estrategia más amplia contra el crimen organizado y la migración irregular. “Tengo clara conciencia de que la zanja no para el crimen organizado, pero eso más el control en las calles y la fiscalización van a ir achicando el espacio”, explicó.

Ante la oposición, que ha calificado sus primeras medidas de “refundacionales”, Kast pidió responsabilidad y sentido de urgencia. “Chile está en un momento crítico. Entiendo el rol de la oposición, pero les pido que entiendan cuál es el deber para con Chile”, afirmó.