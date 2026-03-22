Peña promueve a Paraguay como destino de inversión en encuentro con empresarios brasileños

“Nos encontramos con empresarios que ya invierten en Paraguay y quieren expandirse, pero también con nuevos actores que ven en nuestro país una oportunidad concreta”, declaró Peña

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió este domingo en Campo Grande, capital del estado brasileño de Mato Grosso do Sul, con empresarios de la Federación de las Industrias de ese estado (FIEMS) para promover las oportunidades de inversión en su país. El encuentro, organizado a petición de la propia asociación, reunió a representantes de sectores como la bioenergía, los alimentos, la construcción y la logística.

“Nos encontramos con empresarios que ya invierten en Paraguay y quieren expandirse, pero también con nuevos actores que ven en nuestro país una oportunidad concreta”, declaró Peña en un comunicado. El mandatario describió a Paraguay como “un socio serio, previsible y abierto al mundo”, y destacó la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad de las reglas de juego como factores clave para la atracción de capital extranjero.

Mato Grosso do Sul comparte una extensa frontera con Paraguay, lo que convierte a ambos territorios en socios naturales en materia de comercio e integración productiva. El presidente de la FIEMS, Sérgio Longen, valoró la seguridad jurídica ofrecida por el país vecino y abogó por una mayor integración. “Más que nunca, estamos integrando la industria nacional con la industria de Paraguay; producimos juntos aquello que Brasil consume hoy en día”, afirmó.

La visita se enmarca en una estrategia más amplia de Peña para posicionar a Paraguay como destino competitivo de inversiones. Según un reciente perfil publicado por Bloomberg, las solicitudes de residencia en Paraguay aumentaron un 60% en 2025, impulsadas por una política fiscal atractiva y el crecimiento de las exportaciones bajo el régimen de maquila. El país obtuvo calificación de grado de inversión por parte de dos agencias de riesgo, un hito que ha reforzado su visibilidad ante los mercados internacionales.

Peña se encuentra en Campo Grande para participar en la inauguración de la 15.ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias (COP15), que se celebrará del 23 al 29 de marzo. El mandatario paraguayo participó este domingo en el segmento de alto nivel del evento junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Al margen de la COP15, ambos mandatarios sostuvieron una reunión bilateral centrada en los avances de la negociación del Anexo C del tratado de Itaipú, según informó EFE. Los cancilleres de ambos países habían anticipado que el encuentro abordaría especialmente este punto, que define las condiciones financieras de la hidroeléctrica y la comercialización del excedente energético paraguayo. Fuentes diplomáticas indican que las partes han alcanzado un principio de acuerdo que permitiría a Paraguay vender libremente su excedente de energía en el mercado brasileño, incluyendo el segmento no regulado, una demanda histórica de Asunción.

La central de Itaipú, con una capacidad instalada de 14.000 megavatios, cubre aproximadamente el 86% del mercado eléctrico paraguayo y el 9% del brasileño.