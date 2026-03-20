Un aliado de Trump pidió al ICE que detuviera a la madre de su hijo en medio de una disputa por la custodia

El nombre de Zampolli igualmente aparece en múltiples ocasiones en los documentos del caso Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia

Paolo Zampolli, exagente de modelos y enviado especial del presidente Donald Trump, contactó a un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en junio de 2025 para solicitar que su expareja brasileña, Amanda Ungaro, fuera puesta bajo custodia migratoria mientras se encontraba detenida en una cárcel de Miami por cargos de fraude. Zampolli y Ungaro mantenían una disputa por la custodia de su hijo adolescente.

Según una investigación de The New York Times, basada en documentos y fuentes con conocimiento de las comunicaciones, Zampolli se comunicó con David Venturella, un alto funcionario del ICE, para informarle de que Ungaro se encontraba en el país de forma irregular y que su detención migratoria le ayudaría a obtener la custodia de su hijo. Venturella contactó de inmediato a la oficina del ICE en Miami para coordinar la recogida de Ungaro antes de que pudiera salir bajo fianza. Durante la llamada, Venturella señaló que el caso era relevante para alguien cercano a la Casa Blanca.

Ungaro había sido arrestada junto a su actual esposo en un centro de estética médica en Aventura, Florida, donde ambos enfrentaban cargos de fraude y ejercicio ilegal de la medicina. Su esposo, titular de una tarjeta de residencia, fue liberado bajo fianza con rapidez. Ungaro, cuya última visa temporal había expirado en 2019, no contaba con estatus migratorio regular.

La mujer fue transferida a custodia del ICE y finalmente deportada a Brasil. Fuentes familiarizadas con el caso indicaron al Times que la deportación probablemente habría ocurrido sin la intervención de Zampolli, ya que Ungaro ya había sido señalada para detención migratoria. No obstante, las políticas del ICE contemplan cierta discrecionalidad en casos que afectan a menores, y algunos detenidos en Florida han sido liberados con dispositivos de rastreo debido al hacinamiento en los centros de detención.

Zampolli, de 56 años, ocupa actualmente el cargo de representante especial del presidente para alianzas globales, una posición mayormente ceremonial. Es conocido por haber presentado a Trump y a la actual primera dama, Melania Trump, en 1998. En una entrevista, Zampolli negó haber solicitado la detención de Ungaro o cualquier tipo de favor, y afirmó que solo había pedido información sobre el proceso.

El Departamento de Seguridad Nacional declaró que Ungaro fue detenida y deportada por tener una visa vencida desde hacía años y enfrentar cargos de fraude. “Cualquier insinuación de que fue arrestada y expulsada por motivos políticos o por favores es FALSA”, señaló en un comunicado. Una portavoz de Melania Trump indicó que la primera dama no tiene conocimiento ni participación en los asuntos personales de Zampolli y Ungaro.

El nombre de Zampolli aparece en múltiples ocasiones en los documentos del caso Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia. Zampolli declaró al Times que no tenía una relación cercana con el fallecido financista.