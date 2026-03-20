Trump llama “cobardes” a los aliados de la OTAN por negarse a reabrir el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es un punto de paso fundamental para aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, y su cierre ha disparado la volatilidad en los mercados energéticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arreció este viernes sus críticas contra los aliados de la OTAN al calificarlos de “cobardes” por negarse a contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz euronews, la vía marítima estratégica que permanece efectivamente cerrada desde el inicio del conflicto con Irán. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump declaró que sin el ejército estadounidense, la OTAN no es más que “un tigre de papel”, y amenazó con que Washington recordará la postura de sus aliados.

El estrecho de Ormuz es un punto de paso fundamental para aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, y su cierre ha disparado la volatilidad en los mercados energéticos. El crudo Brent cotizaba este viernes en torno a los 107 dólares por barril, un incremento superior al 47% desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

Paralelamente, fuentes militares estadounidenses confirmaron a medios internacionales que miles de marines adicionales y tres buques de guerra se dirigían hacia Oriente Próximo, en lo que supone el segundo despliegue de unidades anfibias enviadas a la región desde que comenzó el conflicto.

En el frente israelí, el ejército lanzó una nueva oleada de ataques contra el centro de Teherán durante la madrugada del viernes, horas después de que Irán disparara al menos cuatro andanadas de misiles hacia Jerusalén. Israel también confirmó la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohammad Naini, así como la del jefe de inteligencia de las fuerzas Basij, Esmail Ahmadi-Moghaddam, y la del comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, Mehdi Ghorishi.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó entrever la posibilidad de una fase terrestre del conflicto. “No se puede hacer una revolución solo desde el aire. Se puede hacer mucho desde el aire, y lo estamos haciendo, pero tiene que haber también un componente terrestre”, señaló en declaraciones recogidas por medios internacionales, sin precisar detalles operativos. Netanyahu reiteró que las fuerzas israelíes seguirán operando hasta eliminar las capacidades nucleares y de misiles balísticos de Irán.

En el frente norte, Israel continuó sus operaciones militares en Beirut y el sur del Líbano, donde el número de muertos supera ya las mil personas y el de desplazados roza el millón desde que las operaciones se intensificaron a principios de marzo.

Irán, por su parte, mantuvo sus ataques en el Golfo. Kuwait informó de un nuevo impacto de drones iraníes contra su refinería de Mina Al-Ahmadi, mientras Baréin reportó daños por esquirlas en un almacén. Las autoridades de Kuwait y Emiratos Árabes Unidos señalaron que sus defensas aéreas respondieron a múltiples lanzamientos de misiles y drones durante la madrugada.