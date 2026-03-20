Falklands, exportaciones de carne ovina estabilizadas a pesar de falta de envases

La producción se detuvo unos días al principio de la zafra por falta de cajas para envasar las exportaciones debido al retraso en la llegada de barcos

La Compañía de Carnes de las Islas Falkland, FIMCO, ha expresado que la corriente exportadora de la presente temporada se mantiene sostenida, merced a las condiciones del hato y niveles de producción y extracción.

El Gerente General de FIMCO, Nigel Leach dijo que en general las condiciones de los ovinos han sido “buenas”, con algo como el 84% en el rango de un contenido de grasa de entre 3 a 6 milímetros. El peso promedio de las carcasas ovinas también se incrementó en unos 400 gramos respecto a la previa zafra 2024/2025.

FIMCO posee una moderna planta de procesamiento en Sand Bay, certificada para exportar a la Unión Europea, Reino Unido, EE.UU., países árabes y otros mercados exigentes.

Según Leach la producción se detuvo unos días al principio de la zafra por la falta de cajas para envasar las exportaciones debido al retraso en la llegada de barcos con productos importados tanto en enero como febrero.

El Gerente General explicó que la planta no cuenta con capacidad para almacenar toda una zafra, y que se contó con elementos a partir de las faenas de noviembre para los suministros hasta fines de febrero.

El primer objetivo de producción de carcasas, con apenas 2mm de grasa subcutánea (corderos) se ha completado con el procesamiento de 3,400 cabezas. Un total de 7,200 han sido anotados para proceder con esta producción.

Al momento la planta ha procesado 30.875 ovinos, junto a 3,485 borregos de un año y unos 1.075 corderos de la presente zafra.

De todos modos Leach confía en que podrá cumplir con los pedidos de exportación antes de fines de abril, siempre y cuando no surjan inconvenientes.

En cuanto al suministro de carne bovina para consumo de las Islas, el grupo proveedor de ganado apenas alcanza con la demanda pero se espera un leve incremento en la oferta durante lo que resta de marzo y abril. Igualmente el sistema revisado de suministro de carne bovina localmente, que se ha implementado, para superar anteriores fallas, ha recibido el visto bueno de los distintos actores de la cadena, desde producción hasta consumidores. (Penguin News)