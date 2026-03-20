Falklands alerta a viajeros y residentes sobre el foco de meningitis en Reino Unido

El gobierno de Falklands explicó que el riesgo para las personas, fuera del área inmediatamente afectada de la región de Canterbury en Kent es “muy bajo”

Ante el foco de meningitis B que apareció en el sur de Inglaterra, Kent, el gobierno de las Islas Falkland afirmó que las medidas adoptadas en el Reino Unido eran muy entendibles y advirtió sobre las recomendaciones para aquellos Isleños actualmente en dicho país.

Las autoridades británicas brindan un parte diario de la situación del foco concentrado en la Universidad de Kent, al 20 de marzo se mencionan 39 casos, incluyendo dos muertes, y una campaña extendida de vacunación.

En declaración pública el gobierno de las Islas explicó que el riesgo para las personas, fuera del área inmediatamente afectada de la región de Canterbury en Kent es “muy bajo”, de todos modos se debe permanecer muy alerta a los síntomas de la meningitis. Estos incluyen síntomas similares a los de la gripe, fiebre, dolor de cabeza, garganta irritada, visión borrosa, cuello duro y en ocasiones salpullidos.

Si se entiende que una persona padece de estos síntomas se debe contactar de inmediato a vuestro médico o al NHS 111 tan pronto como posible. Si se considera que la persona pertenece a un grupo de alto riesgo, antibióticos como precaución serán suministrados.

El Directorio de Servicios de Salud y Sociales de Falklands confirma que una vacunación de emergencia contra la meningitis B no se recomienda pues una vacuna no ofrecerá inmunidad, y el inventario actual del Reino Unido está siendo empleado en aquellos de los grupos con mayor riesgo.

En las Falklands los niños han sido vacunados contra la meningitis B desde junio del 2015. La vacuna se suministra en dosis cada ocho, 16 semanas, y un año. A los escolares correspondientes al Año Nueve, al momento de concluir la escuela con 16 años, se les agrega las vacunas contra las variedades meningococica A, C, W e Y.

Los niños nacidos previo al 2015 no habrían sido regularmente vacunados contra la meningitis B.

Meningitis es una infección que ocasiona la inflamación de la membrana protectora que cubre el cerebro y medula espinal. Los casos producidos por infección bacteriana pueden ser enfrentados con antibióticos en su debido momento.

Cualquiera que haya reconocido haber estado en contacto con una persona que tiene un caso confirmado de meningitis bacteriana debe procurar atención médica para que se le brinden antibióticos preventivos.

La enfermedad se transmite mediante contacto estrecho con otros ya sea mediante besos, compartiendo bebidas, cigarros electrónicos, cubiertos, etc.

El gobierno de las Falklands explico que el Departamento de Servicios de Salud y Sociales hará el seguimiento de la situación localmente.

En tanto en Inglaterra la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, UKHSA, continúa a investigar el origen del foco meningocócico en la región de Kent con un parte diario sobre la situación de la enfermedad.

El del 20 de marzo afirma que al 19 de marzo, se habían confirmado 18 casos y 11 notificaciones permanecen bajo investigación, o sea un total de 29, incluyendo la lamentable pérdida de dos vidas, aunque no se han registrado más casos fatales a la fecha. Hasta las 17:00 horas (Reino Unido) del jueves 19, se habían administrado 2.360 vacunaciones anti meningitis y más de 9.000 dosis de antibióticos

Se agrega que como parte de las investigaciones, los laboratorios de la UKHSA han completado un análisis genético inicial de una cepa meningocócica aislada durante el foco. Los resultados confirman que la vacuna Bexsero actualmente aplicada en Kent ofrece protección contra la cepa identificada. La cepa pertenece a un grupo de bacteria conocida como el Grupo B meningocócico, secuencia tipo 485 perteneciente al mayor complejo ST-41/44.

El parte sostiene que cepas similares han estado circulando en el Reino Unido desde hace cinco años pero un análisis patógeno más detallado del foco se hace necesario. El UKHSA ha estado publicando los datos disponibles de tal forma que colegas nacionales e internacionales puedan también cumplir con más investigación científica.

Meera Chand, Directora de Respuesta Estratégica dentro de UKHSA dijo que los últimos análisis de laboratorios de UKHSA confirman que la vacuna actualmente administrada ofrecida a la Universidad de Kent y grupos vulnerables debería alcanzar para atacar la cepa de MenB, aunque más análisis siguen en curso por un mayor entendimiento sobre dicha cepa. Agregó “es crucial que las personas sean conscientes de los síntomas de la enfermedad invasiva meningococica e intenten lograr atención médica inmediata si la persona o cualquiera que conozcan desarrolle la sintomología. El riesgo para la mayoría de la población permanece bajo y la UNHSA continúa a trabajar con socios para identificar contactos y ofrecer el necesario tratamiento.”