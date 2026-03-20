El jefe de Gabinete de Milei, bajo investigación por activos ocultos y licitaciones públicas dudosas

caso se inserta en una seguidilla de controversias que rodean a Adorni desde que se reveló que su esposa viajó en el avión presidencial durante una gira de Javier Milei a Estados Unidos

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, enfrenta una serie creciente de denuncias penales que abarcan desde la presunta omisión de bienes inmuebles en su declaración jurada patrimonial hasta posibles irregularidades en contrataciones públicas vinculadas a Tecnópolis.

Según documentación catastral obtenida por La Nación ante la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad bonaerense, Bettina Angeletti, esposa de Adorni, figura como única titular de una vivienda en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, desde el 15 de noviembre de 2024. La propiedad no aparece en la declaración jurada pública del funcionario correspondiente a ese año, en la que consignó un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco, otro de 107 metros cuadrados en La Plata, ahorros por unos 50.000 dólares y deudas por aproximadamente 90.000 dólares.

La legislación argentina obliga a los funcionarios a declarar el patrimonio de sus cónyuges, aunque ese anexo tiene carácter reservado y solo puede ser difundido por el Ministerio de Justicia o requerido por orden judicial. Consultado por La Nación, Adorni derivó la respuesta a su abogado, quien señaló: “La información solicitada está siendo investigada en la justicia y a su disposición. No hay declaraciones en el término de tus preguntas”.

La denuncia fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, ex integrante del bloque La Libertad Avanza. En su presentación, Pagano indicó que tras la adquisición del lote se realizó una obra de gran magnitud y estimó que los valores de venta en el country oscilan entre 90.000 y 249.000 dólares, a lo que se suma una cuota de ingreso cercana a los cinco millones de pesos.

El caso se inserta en una seguidilla de controversias que rodean a Adorni desde que se reveló que su esposa viajó en el avión presidencial durante una gira de Javier Milei a Estados Unidos y que el propio funcionario voló en avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval acompañado por un periodista con programas en la Televisión Pública, área bajo su supervisión. El juez federal Ariel Lijo investiga este último episodio por posibles delitos de dádivas o enriquecimiento ilícito.

A estas acusaciones se añadió una nueva denuncia, también de Pagano, centrada en presuntas irregularidades en contrataciones de la Secretaría de Comunicación y Medios y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, estimado en más de 183.300 millones de pesos. El escrito señala vínculos societarios entre empresas participantes en licitaciones de mensajería masiva adjudicadas por más de 3.650 millones de pesos, lo que podría configurar una simulación de competencia. La denuncia también menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Angeletti, y firmas vinculadas a una de las empresas preseleccionadas para la concesión.

Pese a la acumulación de denuncias, el presidente Milei ratificó públicamente a Adorni en su cargo. El jefe de Gabinete publicó una fotografía junto al mandatario con un mensaje irónico desmintiendo versiones sobre su salida.