Delcy Rodríguez renueva el alto mando militar de Venezuela tras la destitución de Vladímir Padrino

Los relevos se concretan semanas después de la sorpresiva visita a Caracas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ejecutó una reestructuración profunda en la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Los cambios, anunciados a menos de 24 horas de la designación de Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa en reemplazo del veterano Vladímir Padrino, marcan un giro en la estructura de poder de Caracas tras meses de desgaste institucional.

Nuevos mandos estratégicos

El relevo más significativo ocurre en la Comandancia Estratégica Operacional (CEOFANB), la principal instancia operativa militar. Rafael Prieto Martínez asume la jefatura en sustitución de Domingo Hernández Lárez, quien ocupaba el cargo desde 2021. Prieto, quien previamente dirigió la estructura castrense de la región minera y fronteriza de Guayana, estará acompañado por Jesús Villamizar como segundo comandante.

Adicionalmente, se renovaron los comandos de los distintos componentes armados. Ruben Darío Belzares fue designado comandante del Ejército; Royman Hernández Briceño, de la Aviación; Jorge Agüero, de la Armada; Juan Sulbarán, de la Guardia Nacional Bolivariana, y Nayade Lockiby Belmonte liderará la Milicia.

Presión interna y contexto geopolítico

La cúpula saliente enfrentaba severos cuestionamientos internos tras la inédita intervención militar de Estados Unidos a principios de año, la cual culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con agencias internacionales, la incapacidad de la jerarquía militar para repeler la incursión, sumada a los casi 12 años de permanencia de Padrino en el ministerio, había generado un fuerte malestar en las bases.

Los relevos se concretan semanas después de la sorpresiva visita a Caracas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan. En un escenario de transición, la reestructuración impulsada por Rodríguez y González López busca reconfigurar el control operativo sobre unas Fuerzas Armadas forzadas a adaptarse ante el nuevo panorama político del país.