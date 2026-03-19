Trump bromea con Pearl Harbor frente a la primera ministra de Japón durante reunión en la Casa Blanca

Durante el intercambio en el Despacho Oval, Takaichi permaneció en silencio tras el comentario y escuchó la traducción a través de un intérprete

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este jueves una broma sobre Pearl Harbor durante una reunión en el Despacho Oval con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, al responder a una pregunta sobre por qué Washington no informó previamente a algunos aliados sobre su decisión de atacar Irán. La reunión bilateral formó parte de la agenda oficial de la Casa Blanca del 19 de marzo.

“Una cosa es que no quieres revelar demasiado. Ya sabes, cuando entramos, entramos con mucha fuerza, y no se lo dijimos a nadie porque queríamos el factor sorpresa”, dijo Trump ante la prensa. Luego añadió: “¿Quién sabe más sobre ataques sorpresa que Japón? ¿Por qué no me dijeron sobre Pearl Harbor?”.

JAPANESE REPORTER: Why didn't you tell Japan before the Iran war?



PRESIDENT TRUMP: “Why didn't you tell ME about PEARL HARBOR?!”

pic.twitter.com/VxYMtPi8eB — Prime (@nucleusprime) March 19, 2026

La alusión remitió al ataque japonés contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, hecho que empujó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. El episodio sigue siendo uno de los momentos más sensibles en la memoria histórica de la relación entre ambos países, pese a que desde la posguerra Washington y Tokio construyeron una estrecha alianza estratégica.

Durante el intercambio en el Despacho Oval, Takaichi permaneció en silencio tras el comentario y escuchó la traducción a través de un intérprete. Las imágenes del encuentro y la cobertura posterior mostraron una reacción contenida, en un contexto en el que la visita estaba centrada en la cooperación bilateral y en la crisis abierta por la guerra con Irán.

Antes del comentario de Trump, la dirigente japonesa había advertido sobre el impacto económico global del conflicto en Oriente Medio y defendido la necesidad de preservar la estabilidad internacional. En la misma comparecencia, también explicó los límites legales que condicionan la participación japonesa en operaciones de seguridad fuera de su territorio, en medio de la presión de Washington para que Tokio refuerce su papel en la protección del estrecho de Ormuz.

La broma introdujo un momento incómodo en una visita diplomática que buscaba reafirmar la alianza entre Estados Unidos y Japón en medio de una nueva escalada regional. Aunque no hubo una respuesta pública inmediata de Takaichi al comentario, la referencia a Pearl Harbor desplazó por unos minutos el foco de una reunión marcada por la guerra, la seguridad marítima y el costo económico del conflicto.