Netanyahu sugiere que una fase terrestre podría ser necesaria en la guerra con Irán

La declaración de Netanyahu llegó en una rueda de prensa en Jerusalén, donde también afirmó que Irán ya no puede enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos, aunque no presentó pruebas

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sugirió este jueves que una ofensiva aérea por sí sola no bastaría para provocar la caída del régimen iraní, mientras el conflicto entró en una nueva fase marcada por ataques contra instalaciones energéticas en el Golfo y nuevas advertencias sobre el estrecho de Ormuz.

La declaración de Netanyahu llegó en una rueda de prensa en Jerusalén, donde también afirmó que Irán ya no puede enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos, aunque no presentó pruebas para sustentar esa aseveración. El líder israelí dijo que, a pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Israel se abstendrá de lanzar nuevos ataques contra el yacimiento gasífero de Pars Sur.

Trump, por su parte, dijo en la Casa Blanca que la guerra podría terminar “bastante pronto” y reconoció que esperaba un alza del petróleo y cierto deterioro económico como consecuencia del conflicto. El mandatario hizo esos comentarios durante un acto con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi.

Sobre el terreno, Irán intensificó sus ataques contra infraestructura petrolera y gasífera en países árabes del Golfo, en represalia por el bombardeo israelí sobre Pars Sur, la porción iraní del mayor yacimiento de gas del mundo, compartido con Qatar. Los ataques iraníes alcanzaron instalaciones de gas natural licuado en Qatar, una refinería en Kuwait, otra en Arabia Saudita y causaron daños menores en una refinería israelí. EFE añadió que Qatar reportó “graves daños” en Ras Laffan, el principal complejo de GNL del emirato.

La nueva escalada golpeó de inmediato a los mercados. El Brent superó momentáneamente los US$119 por barril, más de 60% por encima del nivel previo al inicio de la guerra, mientras el precio de referencia del gas en Europa también subió con fuerza.

En paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que los aliados mantienen “intensos debates” sobre cómo responder al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz. Rutte sostuvo que la vía marítima “tiene que reabrirse lo antes posible”, dado su peso para la economía mundial.

La actual fase del conflicto muestra un desplazamiento del foco militar hacia la energía y el transporte marítimo, con riesgos de mayor involucramiento regional y nuevas presiones sobre el abastecimiento global de crudo y gas.