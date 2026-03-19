El Reino Unido reafirma su histórica relación con Chile y proyecta una asociación de futuro

El presidente chileno Kast con el ministro del Foreign Office del Reino Unido para América Latina y el Caribe, Chris Elmore.

El Reino Unido reafirmó su intención de profundizar su relación con Chile en áreas como comercio, minerales críticos, energía, construcción naval y cooperación científica, según un comunicado del Foreign Office tras la investidura del presidente José Antonio Kast en Santiago.

La delegación británica en la ceremonia del 11 de marzo estuvo encabezada por el subsecretario parlamentario de Estado para América Latina y el Caribe, Chris Elmore, y el gobierno británico señaló que el inicio de una nueva administración en Chile abre una oportunidad para fortalecer los vínculos bilaterales.

En el comunicado, el Foreign Office indicó que la relación entre ambos países está “basada en valores compartidos” y con un enfoque creciente en la cooperación futura en sectores estratégicos.

Chile se mantiene como uno de los principales socios comerciales del Reino Unido en América Latina, con un intercambio total de bienes y servicios de 2.200 millones de libras en los cuatro trimestres hasta el tercer trimestre de 2025. Ambos países son miembros del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), al que el Reino Unido se incorporó en 2024, un bloque que representa alrededor del 15% del PIB mundial.

El comunicado destacó que la cooperación económica se articula en torno a objetivos de sostenibilidad, incluyendo el trabajo conjunto en estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el sector de minerales críticos, considerados esenciales para la transición energética, así como el desarrollo de energías limpias.

En enero, el British Geological Survey (BGS) firmó acuerdos de cooperación con el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) y el Instituto Nacional del Litio y Salares (InLiSa). Según el Foreign Office, estos acuerdos buscan promover el intercambio de tecnología y conocimiento, apoyar la exploración y extracción sostenible de minerales, y atraer inversiones al sector.

La construcción naval fue identificada como otra área con potencial de colaboración. El Foreign Office señaló que la Política Nacional de Construcción Naval de Chile abre oportunidades para trabajar conjuntamente, tomando como referencia la experiencia británica en la revitalización de economías costeras, particularmente en Escocia.

La región del Biobío fue mencionada como un posible polo de desarrollo en este ámbito, en el contexto de los esfuerzos de Chile por modernizar y diversificar su base industrial.

La cooperación científica continúa siendo un eje central de la relación bilateral, con proyectos en astronomía, protección de los océanos y estudios sobre cambio climático. Además, se destacó el rol de Chile como puerta de entrada a la Antártida, considerado de importancia estratégica.

El comunicado subrayó que la colaboración entre el British Antarctic Survey (BAS) y el Instituto Antártico Chileno (INACH) tiene una trayectoria consolidada, combinando investigación científica con intereses estratégicos vinculados a la protección del continente antártico.

“El Reino Unido y Chile comparten un compromiso con la democracia, las economías abiertas y el papel de la ciencia”, señaló el Foreign Office, añadiendo que el nuevo ciclo político en Chile ofrece margen para seguir desarrollando la asociación bilateral.