Jorge Rodríguez se reúne con enviados del Senado de EEUU

La reunión también se inscribe en una secuencia más amplia de contactos entre Caracas y Washington

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que sostuvo una reunión en Caracas con representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y con la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, en un nuevo episodio del acercamiento bilateral abierto tras el cambio político de enero. Rodríguez dijo que la agenda se enmarca en una interlocución “basada siempre en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones”.

Según el dirigente chavista, el encuentro tuvo lugar en el Palacio Federal Legislativo. En las imágenes difundidas tras la reunión también aparecen los vicepresidentes parlamentarios Pedro Infante y Grecia Colmenares, lo que sugiere que el contacto tuvo un formato institucional y no solo exploratorio. Hasta ahora, Rodríguez no detalló los temas tratados ni identificó públicamente a los integrantes de la delegación legislativa estadounidense.

La visita coincide con el trabajo parlamentario en torno a la Ley de Amnistía aprobada en febrero. La diputada opositora Nora Bracho, integrante de la comisión especial de seguimiento, había señalado días atrás que ese órgano revisaría “caso por caso” expedientes no contemplados expresamente en la norma, con la idea de ampliar su alcance práctico. Ese marco ayuda a explicar por qué sectores de la oposición ven en los contactos con Washington una instancia relevante para discutir el desarrollo y la aplicación de la ley.

La reunión también se inscribe en una secuencia más amplia de contactos entre Caracas y Washington. A comienzos de febrero, Delcy Rodríguez recibió a Laura Dogu en Miraflores y, según la versión oficial divulgada entonces, ambas partes acordaron avanzar en una hoja de ruta para tratar asuntos de interés bilateral por medio del diálogo diplomático. En esa ocasión, el gobierno venezolano presentó el acercamiento como parte de una agenda de estabilización y normalización gradual de vínculos.

Ese canal se mantuvo activo en las semanas siguientes. El 4 de marzo, durante una visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, Delcy Rodríguez dijo que las conversaciones avanzaban sobre minería y energía, mientras la parte estadounidense enmarcó el proceso dentro de una estrategia más amplia de inversión y reordenamiento económico en Venezuela. Reuters informó entonces que Jorge Rodríguez ya había impulsado desde el Parlamento cambios en la regulación petrolera para favorecer nuevas inversiones.

En ese contexto, el encuentro en la Asamblea Nacional refuerza la idea de que el diálogo entre ambos países ya no se limita al Ejecutivo y empieza a incorporar también al poder legislativo. Aunque no se conocen aún resultados concretos de la cita, la señal política es clara: Caracas y Washington mantienen abiertos canales simultáneos sobre institucionalidad, amnistía y cooperación, en medio de una transición venezolana que sigue reconfigurando sus equilibrios internos y externos.