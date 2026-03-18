Delcy Rodríguez releva a Vladimir Padrino López al frente de Defensa en Venezuela

La salida de Padrino marca el fin de una etapa de más de una década al frente de la cartera militar

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa y designó en su lugar al general Gustavo González López, cerrando una de las permanencias más largas y políticamente sensibles dentro de la cúpula militar chavista. El anuncio fue difundido por medios venezolanos citando el mensaje oficial de Rodríguez en X, en el que agradeció a Padrino por su “lealtad a la Patria” y señaló que asumirá “nuevas responsabilidades”.

La salida de Padrino marca el fin de una etapa de más de una década al frente de la cartera militar. Efecto Cocuyo y El Nacional coincidieron en que el relevo pone fin a un ciclo en el que Padrino se mantuvo como una figura clave de estabilidad para el chavismo, primero bajo Nicolás Maduro y luego en la transición abierta este año bajo la autoridad interina encabezada por Rodríguez.

El nuevo ministro, Gustavo González López, llega al cargo desde posiciones de seguridad e inteligencia. Efecto Cocuyo reportó que hasta ahora se desempeñaba como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), mientras que distintos reportes lo ubican como una figura de confianza del núcleo gobernante en la actual reorganización del aparato de seguridad.

Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. pic.twitter.com/AmuD0HNrdJ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

Su nombramiento, sin embargo, reactiva de inmediato el debate sobre derechos humanos y sanciones internacionales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Gustavo Enrique González López entre los “key military and intelligence officials” sancionados y señaló que estaba sancionado “since 2015”; en el mismo documento, Washington también enumera a Vladimir Padrino López como sancionado desde 2018 dentro de las acciones adoptadas contra funcionarios venezolanos por represión y violaciones de derechos civiles y humanos.

El cambio también se produce un mes después de una visita oficial a Caracas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan. En su comunicado del 18 de febrero, el Comando Sur informó que Donovan y otros funcionarios estadounidenses se reunieron con las autoridades interinas venezolanas para discutir el entorno de seguridad, la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump y la estabilización de Venezuela.

Hasta ahora no se han explicado públicamente las razones concretas de la remoción de Padrino ni el contenido de las nuevas funciones que asumiría. Lo que sí queda claro es que el relevo en Defensa no es un ajuste menor: mueve el equilibrio interno de las Fuerzas Armadas y coloca al frente del ministerio a un hombre identificado durante años con los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del chavismo.