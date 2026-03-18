Banco Central de Brasil inicia recorte de tasas y baja la Selic al 14,75%

La decisión llega en un momento en que Brasil combina una inflación más contenida con señales de desaceleración económica

El Banco Central de Brasil redujo este miércoles la tasa Selic del 15% al 14,75% anual, en la primera baja desde mayo de 2024 e inicio formal de un ciclo de flexibilización monetaria que la autoridad ya había anticipado. En su comunicado, el Comité de Política Monetaria (Copom) sostuvo que la decisión es compatible con la estrategia de convergencia de la inflación a la meta y señaló que el escenario externo se volvió “más incierto” por la intensificación de los conflictos geopolíticos en Oriente Medio.

La decisión llega en un momento en que Brasil combina una inflación más contenida con señales de desaceleración económica. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) informó que el IPCA cerró 2025 con una suba de 4,26%, por debajo del 4,83% de 2024 y dentro del rango de tolerancia de la meta oficial. El mismo organismo indicó que el PIB brasileño creció 2,3% en 2025, por debajo del 3,4% registrado en 2024.

En su nota, el Copom advirtió que la volatilidad de activos y materias primas exige cautela adicional a las economías emergentes. Esa referencia apunta de forma directa al repunte de los precios energéticos derivado de la guerra con Irán, un factor especialmente sensible para Brasil porque, aunque es exportador de petróleo, sigue dependiendo de importaciones de combustibles, sobre todo diésel. El comité no cerró la puerta a nuevas bajas, pero dejó claro que el ritmo del ciclo dependerá de los datos que vayan llegando.

El trasfondo inflacionario, de todos modos, sigue siendo mixto. El IBGE informó que la inflación de febrero fue de 0,70% y que la variación acumulada en 12 meses bajó a 3,81%, lo que refuerza la percepción de desinflación. Pero el mismo instituto mostró también en marzo que los combustibles volvieron a presionar sobre el índice, en un contexto de subas de precios en refinerías y transporte.

Las expectativas del mercado se mueven en una zona todavía prudente. El último informe Focus del Banco Central mostraba una mediana de 3,99% para la inflación de 2026, con proyecciones de 1,82% para el crecimiento y un sendero de caída gradual de la tasa de interés. En paralelo, el propio Copom había señalado en enero que sus proyecciones de inflación para 2026 y el tercer trimestre de 2027 se ubicaban en 3,4% y 3,2%, respectivamente.

La baja de un cuarto de punto, por tanto, abre un nuevo tramo para la política monetaria brasileña, pero no un giro brusco. El mensaje del Banco Central fue que el ciclo comienza porque la desinflación y la menor actividad lo permiten, aunque bajo vigilancia estrecha de un entorno internacional más inestable y de un mercado de combustibles que sigue siendo una fuente de riesgo para los precios internos.