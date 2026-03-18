Ataque al mayor yacimiento de gas del mundo eleva tensiones y sacude mercados

El impacto se trasladó enseguida a los mercados. El Brent subió el 18 de marzo hasta US$ 110,94 por barril, un alza diaria de 7,28%, mientras el gas TTF europeo trepó a 54,73 euros por megavatio hora

La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos escaló este miércoles con un ataque contra South Pars, la porción iraní del mayor yacimiento de gas natural del mundo, compartido con Qatar. Reuters informó que el golpe contra esa infraestructura marcó una nueva fase del conflicto, al alcanzar por primera vez en esta guerra instalaciones energéticas iraníes de peso estratégico, y fue seguido por amenazas y ataques iraníes contra objetivos energéticos en el Golfo.

South Pars no es un activo menor dentro de la economía iraní. La agencia energética iraní Shana reportó en febrero que el yacimiento había alcanzado un récord de producción diaria de 730 millones de metros cúbicos de gas, el nivel más alto en más de dos décadas de operación. El ataque alcanzó tanques de gas y partes de una refinería; los trabajadores fueron evacuados y las autoridades iraníes dijeron después que el incendio había sido controlado.

La represalia iraní fue casi inmediata. Teherán anunció que consideraba “objetivos directos y legítimos” varias instalaciones energéticas del Golfo y posteriormente golpeó el hub energético de Ras Laffan, en Qatar, mientras Arabia Saudita dijo haber interceptado cuatro misiles balísticos lanzados hacia Riad y un intento de ataque con dron contra una instalación gasífera en el este del país. QatarEnergy reportó “daños extensos” en Ras Laffan, según la misma cobertura.

El impacto se trasladó enseguida a los mercados. El Brent subió el 18 de marzo hasta US$ 110,94 por barril, un alza diaria de 7,28%, mientras el gas TTF europeo trepó a 54,73 euros por megavatio hora, con una suba diaria de 6,14%, de acuerdo con Trading Economics. El Brent llegó a cotizar por encima de los US$ 108 durante la jornada, reflejando el temor a una interrupción más duradera de suministros desde la principal región energética del mundo.

La sensibilidad del mercado responde no solo al ataque al yacimiento, sino al contexto más amplio. Irán ya había cerrado el estrecho de Ormuz, paso por el que circula cerca del 20% del suministro global de petróleo y gas natural licuado transportado por mar. Mientras la guerra había golpeado hasta ahora sobre todo blancos militares y de seguridad, el salto hacia la infraestructura energética introduce un riesgo mucho más directo para el comercio global de hidrocarburos.

En paralelo, la guerra sigue ampliándose en otros frentes. Israel mató al ministro iraní de Inteligencia, Esmail Khatib, un día después de la muerte de Ali Larijani, mientras la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, dijo ante el Congreso que el gobierno iraní sigue en pie, aunque degradado, y todavía conserva capacidad para atacar intereses estadounidenses y aliados en Oriente Próximo.

El ataque a South Pars, por tanto, no solo elevó la presión militar sobre Teherán. También abrió una fase en la que la energía dejó de ser una consecuencia indirecta de la guerra para convertirse en uno de sus frentes centrales, con efectos inmediatos sobre precios, abastecimiento y estabilidad regional.