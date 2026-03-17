Sismo de magnitud 6 sacude el oriente de Cuba mientras la isla seguía afectada por el apagón nacional

El temblor se produjo cuando Cuba seguía intentando recuperar el servicio eléctrico tras la “desconexión total” del Sistema Electroenergético Nacional reportada el lunes

Un sismo de magnitud 6,0 sacudió el oriente de Cuba en la madrugada de este martes, en medio del apagón nacional provocado horas antes por el colapso del sistema eléctrico. El movimiento fue registrado por el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo a una profundidad de unos 15 kilómetros, mientras reporte del servicio sismológico cubano situaron el epicentro a 37 kilómetros al sureste de Imías, en Guantánamo, y señalaron que fue perceptible en varias provincias orientales.

El temblor se produjo cuando Cuba seguía intentando recuperar el servicio eléctrico tras la “desconexión total” del Sistema Electroenergético Nacional reportada el lunes por el Ministerio de Energía y Minas y por la empresa estatal UNE. El colapso dejó a alrededor de 10 millones de personas sin electricidad.

Hasta la noche del lunes, las autoridades no habían atribuido la caída a una avería en las unidades generadoras que estaban en funcionamiento y apuntaban más bien a un problema de transmisión aún bajo investigación. El director de Electricidad del ministerio, Lázaro Guerra, dijo a medios estatales que la reposición debía hacerse de forma gradual para evitar nuevas fallas, y solo cerca del 5% de los residentes de La Habana había recuperado el servicio, junto con algunos hospitales y circuitos prioritarios.

El nuevo golpe llegó sobre un sistema ya muy deteriorado. Este episodio fue reportado como el tercer gran apagón nacional en cuatro meses, en un contexto de infraestructura envejecida, mantenimiento insuficiente y escasez de combustible. Reuters añadió que Cuba solo ha recibido este año dos pequeños cargamentos de importación —uno desde México y otro de gas licuado desde Jamaica— y ninguno desde Venezuela, históricamente su principal proveedor.

La combinación de apagones prolongados, deterioro económico y escasez ya había alimentado el descontento social antes del sismo. Durante el fin de semana se registró una protesta violenta en Morón, donde manifestantes dañaron la sede local del Partido Comunista, y el gobierno reconoció públicamente que la falta de petróleo y la crisis energética se han agravado durante los últimos tres meses. Por ahora, no había reportes inmediatos de víctimas o daños mayores por el terremoto, pero el episodio añadió otra presión sobre una isla que seguía a oscuras mientras intentaba reconectar su red.