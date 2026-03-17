Peritaje del caso $LIBRA expone pagos de Novelli a Milei desde 2021, según La Nación

La publicación también reconstruye cómo Novelli y su entorno buscaron capitalizar políticamente la cercanía con Milei

Un peritaje incorporado a la causa judicial por el caso $LIBRA reveló referencias a pagos que el empresario Mauricio Novelli habría hecho a Javier Milei desde 2021, cuando todavía era diputado nacional, por clases y promociones vinculadas a la firma N&W Profesional Traders, según informó La Nación. El reporte sostiene además que existen indicios de transferencias o entregas de dinero incluso después de la llegada de Milei a la Presidencia.

De acuerdo con La Nación, que cita el análisis del teléfono de Novelli realizado por peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la relación comercial comenzó cuando N&W Profesional Traders incorporó a Milei como docente de cursos sobre educación financiera y criptomonedas. El medio señala que los mensajes recuperados muestran pagos en pesos y en dólares, con una recurrencia que aparece como mensual en varios intercambios.

Entre los elementos reseñados figura un intercambio de agosto de 2023 en el que Novelli habría instruido a su secretaria a pagar “los US$2000 de Milei de siempre”, así como otras conversaciones sobre venta de criptomonedas para obtener efectivo y cubrir pagos a Milei y a otras figuras asociadas a los cursos. Esos mensajes forman parte del material extraído del teléfono del empresario en el marco del expediente judicial.

El informe añade que el vínculo no se habría interrumpido con el salto de Milei a la Casa Rosada. N&W siguió ofreciendo clases grabadas del ahora presidente dentro de su oferta académica, y que en abril de 2024 un audio recuperado del dispositivo de Novelli aludía a reunir “los 4000 para Karina”. El artículo no afirma de manera concluyente el destino final de ese dinero, pero lo presenta como uno de los indicios bajo análisis judicial.

La publicación también reconstruye cómo Novelli y su entorno buscaron capitalizar políticamente la cercanía con Milei. Según La Nación, los chats peritados muestran gestiones para promocionar cursos, impulsar eventos como Tech Forum y utilizar la imagen del mandatario en comunicaciones con auspiciantes y potenciales clientes. El medio sostiene que esa relación comercial y política se expandió a medida que Milei ganó centralidad pública y luego alcanzó la Presidencia.

El contenido conocido hasta ahora agrega presión sobre la causa del caso $LIBRA, que ya examinaba los contactos entre Novelli, funcionarios del entorno presidencial y actores del ecosistema cripto. En paralelo, La Nación publicó el día anterior otro informe según el cual el peritaje también registró llamadas entre Milei, Karina Milei y Novelli en la secuencia temporal del lanzamiento del criptoactivo.

Por el momento, lo que está públicamente disponible son fragmentos, mensajes y audios atribuidos al peritaje oficial. Sin acceso abierto al expediente completo o a una difusión formal íntegra del documento judicial, el alcance probatorio final de esos hallazgos seguirá dependiendo de lo que determinen los investigadores y el tribunal de la causa.