La oposición en Argentina pide apartar al fiscal del caso $LIBRA y habla de un posible encubrimiento

Uno de los puntos más sensibles del informe técnico es la reconstrucción de los contactos entre Novelli y el entorno presidencial el 14 de febrero de 2025

La presión política sobre la causa judicial por el caso $LIBRA aumentó este lunes después de que diputados opositores anunciaran que denunciarán al fiscal federal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal y pedirán su apartamiento del expediente. La ofensiva se produjo tras nuevas revelaciones publicadas por medios argentinos sobre el contenido del peritaje realizado al teléfono de Mauricio Novelli, uno de los nombres centrales de la causa.

Según esos reportes, el material incorporado al expediente incluye un borrador de acuerdo recuperado del celular de Novelli que menciona un pago total de US$5 millones a Javier Milei a cambio de su respaldo público al activo digital. El documento contemplaba tres desembolsos: dos pagos de US$1,5 millones y un tercero de US$2 millones ligado a un contrato posterior. No hay prueba pública, por ahora, de que ese borrador haya sido validado formalmente por el Gobierno.

La discusión también se desplazó al ritmo de la investigación judicial. Taiano tiene delegada la instrucción de la causa y puede ordenar por cuenta propia nuevas medidas de prueba, entre ellas pedidos de allanamiento o citaciones a indagatoria a través del juez. El mismo medio informó que el peritaje final quedó incorporado al expediente este mes, después de que circularan filtraciones con registros de mensajes, llamadas y documentos borrados.

Uno de los puntos más sensibles del informe técnico es la reconstrucción de los contactos entre Novelli y el entorno presidencial el 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento del token. Ese día hubo ocho contactos entre Novelli y Milei antes y después de la publicación en X con la que el Presidente promocionó $LIBRA, además de múltiples comunicaciones con Karina Milei y una videollamada nocturna con Santiago Caputo.

Sobre esa base, el diputado Maximiliano Ferraro, extitular de la comisión investigadora parlamentaria, sostuvo que hubo “entorpecimiento” de la pesquisa y habló de una responsabilidad política que, a su juicio, debe ser esclarecida por la Justicia y por el Congreso. El planteo opositor busca instalar que la falta de avances visibles en más de un año ya no puede explicarse solo por tiempos procesales.

El Gobierno respondió con silencio y descalificación de las filtraciones. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo en LN+: “De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”. Milei, por su parte, evitó referirse de forma directa al tema en su presentación del domingo en Córdoba.

Por ahora, la causa sigue abierta, pero el eje ya no pasa solo por el colapso de la criptomoneda y las pérdidas de los inversores. También abarca el modo en que la Justicia está administrando un expediente que toca de lleno al presidente, a su hermana y al círculo más cercano de la Casa Rosada.