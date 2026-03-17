Falklands, Parlamento Juvenil ‘interroga’ a sus mayores

El pasado lunes 9 de marzo, fecha en que se celebra el Día de la Mancomunidad Británica, el Parlamento Juvenil de las Islas Falkland puso en el “banquillo” al Legislativo de las Falklands y lo interrogó sobre varios asuntos que resultan de interés para la comunidad.

La sesión fue abierta por el gobernador de las Islas, Colin Martin-Reynolds quien también leyó el mensaje del Rey Carlos III con motivo del Día de la Mancomunidad que incluye a unas 56 naciones..

“A lo ancho del mundo comunidades y naciones enfrentan las crecientes presiones de conflictos, cambio climático y rápida transformación.

“Sin embargo muy a menudo en situaciones tan demandantes es cuando el espíritu permanente de la Mancomunidad se revela con mayor claridad…”

“En un mundo que se siente cada vez más fragmentado, esta unión voluntaria de asociación libre permanece rara, pero preciosa, un foro abierto y honesto para discutir y debatir, y para tratar de mejorar las vidas de los casi tres mil millones de personas quienes integran la Mancomunidad y llaman a sus Estados Miembros, hogar”.

Una moción del Parlamento Juvenil de Falklands que había sido elevada con anterioridad a la Asamblea Legislativa respecto a la importancia de los parques de diversión y entretenimiento para infantes y jóvenes, a la vez que los intentos por convencer a invertir en ellos, fue respondida por la Directora Gerente del gobierno de las Falklands, Dra, Andrea Clausen.

Explicó que las inversiones en parques de diversión y entretenimiento pertenecían al área del Departamento de Obras Públicas y su presupuesto operativo, y “asi permanecerá bajo revisión para asegurarse un nivel que haga frente las necesidades de mantenimiento actuales y de futuro,” de la infraestructura de las Islas.

La Dra. Clausen agregó que igualmente existía en efecto un proyecto de inversión capital, modesto, y dirigido a la creación de tales parques y espacios recreativos en la capital de las Islas, Stanley

La respuesta a la moción fue aceptada por el Parlamento Juvenil.

Hablando tras la sesión Shammah, integrante del parlamento juvenil, confesó que hacer las preguntas fue algo que resultó sumamente “estresante para los nervios,” para todos, pero “una vez que le agarramos la mano, y luego de hacer las presentaciones ante la Cámara de la Asamblea, ese temor pasó y supimos sobreponernos”

En efecto el Parlamento Juvenil durante sus reuniones previas en el colegio había estado debatiendo qué tipo de preguntas querían elevar y quién las haría o presentaría.

Shammah explicó que las preguntas fueron aquellas que “entendimos eran importantes no sólo para nosotros sino también para otros jóvenes de nuestra edad, y que además tendrían tanto impacto sobre la comunidad como sobre nosotros”

En cuanto a los beneficios del Parlamento Juvenil, Shammah dijo que les permite entender cómo funcionan las cosas dentro de un legislativo, a la vez que interiorizar a estudiantes más jóvenes sobre esos mecanismos y procedimientos, lo cual les brinda confianza y deseos de sumarse.

Shammah agregó, “me encanta que mi voz sea escuchada, y que la voz de la gente joven también sea escuchada”

El Parlamento Juvenil de las Falklands es una derivación del Parlamento Juvenil de la Mancomunidad Británica, establecido por la Asociación Parlamentaria de la Mancomunidad en 1997, e invita a jóvenes de entre 18 y 29 años de los países miembros a sumarse a la iniciativa y experimentar la democracia parlamentaria.

Permite aprender procedimientos parlamentarios, debates y gobernanza en la tradición británica parlamentaria a la vez que alentar a futuros potenciales lideres a integrarse al sistema.

La razón de lo acontecido en Falklands por tanto responde a que el segundo lunes de marzo es el Día de la Mancomunidad Británica y los parlamentos juveniles fueron mandatados o sugeridos a que realicen el “interrogatorio” a sus mayores electos.