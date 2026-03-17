Ecuador: Noboa impone toque de queda en cuatro provincias y despliega 75.000 efectivos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, puso en marcha una nueva ofensiva de seguridad con toque de queda nocturno en cuatro provincias golpeadas por la violencia y el despliegue de 75.000 soldados y policías. La restricción rige entre las 23.00 y las 5.00 en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, comenzó la noche del domingo y se prevé que dure dos semanas. En las primeras horas del operativo, las autoridades reportaron 253 detenciones por incumplir la medida.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que la operación forma parte de una ofensiva de gran escala contra organizaciones criminales asentadas en la costa y en corredores logísticos del narcotráfico. Según AP, el funcionario había anticipado días antes que el operativo contaría con apoyo logístico de Estados Unidos y pidió a la población permanecer en sus casas para evitar “víctimas colaterales” mientras se mueven tropas y equipos.

El despliegue se produce en medio de un deterioro sostenido de la seguridad. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios, un alza de 30% frente al año anterior, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior citadas por Reuters. AP añadió que la tasa de homicidios llegó a 50 por cada 100.000 habitantes, la más alta del país en décadas, impulsada por disputas entre bandas locales y redes vinculadas a carteles de Colombia y México que usan puertos ecuatorianos para sacar cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

La nueva fase del plan de Noboa también se apoya en medidas de excepción. AP informó que el presidente prorrogó un estado de excepción que permite patrullajes conjuntos entre militares y policías y habilita allanamientos sin orden judicial en las zonas alcanzadas. La ofensiva sigue además a una operación conjunta anunciada este mes entre Ecuador y Estados Unidos contra un campamento atribuido a Comandos de la Frontera, y a un acuerdo para instalar la primera oficina del FBI en el país dentro de la embajada estadounidense en Quito.

La estrategia, sin embargo, llega bajo mayor escrutinio internacional. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada concluyó el 13 de marzo su revisión sobre Ecuador y expresó inquietud por el uso repetido de los estados de excepción, la participación prolongada de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y denuncias de abusos durante operativos. La delegación ecuatoriana defendió que el estado de excepción no es una herramienta permanente y sostuvo que las Fuerzas Armadas mantienen una política de “tolerancia cero” ante abusos.

El gobierno presenta la nueva ofensiva como una respuesta necesaria a la expansión del crimen organizado, pero el desafío político y operativo sigue abierto. Con los homicidios en niveles récord y con cuestionamientos sobre el costo en derechos y libertades, Noboa apuesta otra vez por la militarización para recuperar control territorial en la franja costera más conflictiva del país.