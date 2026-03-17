Argentina formaliza su salida de la OMS: ¿Cómo afecta al país?

En los hechos, la decisión no supone una ruptura con los principales mecanismos regionales de vacunas, medicamentos e insumos. Argentina continuará dentro de la Organización Panamericana de la Salud

Argentina formalizó este 17 de marzo su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un paso anunciado por el gobierno de Javier Milei un año atrás y confirmado ahora por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno. En su mensaje, el funcionario sostuvo que el país seguirá promoviendo la cooperación sanitaria por vías bilaterales y regionales, “resguardando plenamente su soberanía” en materia de políticas de salud.

En los hechos, la decisión no supone una ruptura automática con los principales mecanismos regionales de compra de vacunas, medicamentos e insumos. Argentina continuará dentro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según informó La Nación y había sostenido previamente el Ministerio de Salud. Eso es relevante porque la OPS opera los Fondos Rotatorios Regionales, a través de los cuales los países de las Américas acceden a vacunas, tratamientos y otros suministros de salud pública a precios más bajos y en forma coordinada.

Ese punto atenúa uno de los riesgos inmediatos. La salida de la OMS no implica, por sí sola, que Argentina deje de comprar insumos a través de la OPS ni que se corte la cooperación técnica regional. De hecho, la OPS mantiene programas activos en el país y a comienzos de marzo anunció en Buenos Aires un acuerdo de transferencia tecnológica para fortalecer la producción regional de vacunas contra influenza.

Pero la salida sí reduce el margen argentino en otro plano: el de la gobernanza sanitaria global. Según el análisis publicado por La Nación, exfuncionarios y especialistas advierten que abandonar la OMS deja al país fuera de discusiones, marcos regulatorios y esquemas de coordinación mundial en temas como pandemias, vigilancia epidemiológica, resistencia antimicrobiana y emergencias sanitarias. También recorta su participación formal en la agenda internacional más allá del ámbito americano.

El aspecto jurídico tampoco era menor. La OMS informó en mayo de 2025 que Argentina había notificado su decisión de denunciar la Constitución del organismo y retirarse un año después de recibida esa comunicación. En enero de 2026, un documento preparado para el Consejo Ejecutivo recordó además que la propia Constitución de la OMS no regula expresamente el mecanismo de retiro, lo que obligó a tratar el caso en los órganos de gobierno de la organización.

Para Argentina, entonces, el efecto práctico es doble. En el corto plazo, el gobierno preserva buena parte del andamiaje operativo regional al seguir dentro de la OPS. Pero en el mediano y largo plazo, el país renuncia a una silla en el principal organismo sanitario multilateral del mundo, en momentos en que la preparación ante futuras pandemias, el acceso coordinado a información y la definición de estándares internacionales siguen siendo parte central de la política de salud pública.