Protesta en Morón deriva en ataque a sede del Partido Comunista en medio de apagones en Cuba

Aunque en Cuba se han producido protestas esporádicas por los apagones en los últimos días, los disturbios violentos siguen siendo poco frecuentes

Una protesta contra los apagones y la escasez en la ciudad cubana de Morón derivó en la madrugada del sábado en daños parciales a la sede local del Partido Comunista, en uno de los episodios de descontento público más inusuales registrados recientemente en la isla. Las autoridades informaron de al menos cinco detenciones y abrieron una investigación sobre los hechos.

Según reportes coincidentes, la manifestación comenzó de forma pacífica la noche del viernes, con vecinos reclamando electricidad y alimentos, y más tarde escaló cuando un grupo lanzó piedras contra el edificio, sacó mobiliario a la calle y prendió fuego a parte de la recepción. Videos difundidos en redes sociales mostraron llamas frente al inmueble y daños también en una farmacia y otro comercio estatal cercano.

El presidente Miguel Díaz-Canel reaccionó horas después con un mensaje en el que reconoció el malestar por los “prolongados apagones” y consideró “legítimas” las quejas, siempre que se expresen con civismo. Al mismo tiempo, advirtió que “para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”.

| URGENTE: Manifestantes en Cuba prenden fuego a la sede del Partido Comunista en Morón. pic.twitter.com/Hv25wpniPn — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 14, 2026

La protesta se produjo en medio de una crisis energética cada vez más severa. El gobierno cubano afirmó esta semana que el país no ha recibido cargamentos de petróleo en los últimos tres meses y atribuyó esa situación a un “bloqueo energético” de Estados Unidos. En paralelo, las autoridades señalaron que la escasez de combustible obligó a apagar plantas termoeléctricas y agravó los cortes de luz.

Los videos y testimonios de la noche también dieron cuenta de sonidos similares a disparos y de posibles heridos durante el operativo posterior, aunque las autoridades no confirmaron públicamente ese extremo. Reportes oficiales y de agencias indicaron que fuerzas especiales del Ministerio del Interior fueron desplegadas en el lugar cuando la concentración dejó de ser pacífica.

Aunque en Cuba se han producido protestas esporádicas por los apagones en los últimos días, los disturbios violentos siguen siendo poco frecuentes. El episodio de Morón se suma a una cadena de cacerolazos y reclamos por la falta de electricidad, combustible, medicinas y alimentos, en un contexto de fuerte deterioro económico y creciente presión social sobre el gobierno.