‘One Battle after Another’ domina los Oscar con seis premios en una gala con pocas referencias a la guerra

La película de Anderson se impuso a Sinners

La 98ª edición de los Oscar coronó a One Battle after Another, de Paul Thomas Anderson, como la gran ganadora de la noche con seis estatuillas, entre ellas mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado, mejor actor de reparto para Sean Penn, mejor montaje y el nuevo premio a casting. La ceremonia se celebró el domingo en Los Ángeles con Conan O’Brien como presentador.

La película de Anderson se impuso a Sinners, que terminó con cuatro premios: mejor actor para Michael B. Jordan, mejor guion original para Ryan Coogler, mejor fotografía para Autumn Durald Arkapaw y mejor banda sonora original para Ludwig Göransson. Arkapaw se convirtió además en la primera mujer y primera persona negra en ganar en fotografía, uno de los hitos destacados de la noche.

Frankenstein obtuvo tres premios, todos en categorías técnicas: maquillaje y peluquería, vestuario y diseño de producción. En interpretación femenina, Jessie Buckley ganó el Oscar a mejor actriz por Hamnet, mientras Amy Madigan se llevó el premio a mejor actriz de reparto por Weapons. En otras categorías principales, Sentimental Value ganó como mejor película internacional y Mr. Nobody Against Putin como mejor documental.

La producción animada KPop Demon Hunters ganó mejor película de animación y mejor canción original por “Golden”, mientras que F1 se quedó con el Oscar a mejor sonido. La española Sirât, nominada precisamente en sonido y película internacional, cerró la noche sin premios. La Academia también registró un empate en mejor cortometraje de ficción entre The Singers y Two People Exchanging Saliva.

Aunque la gala transcurrió en medio de guerras y tensiones internacionales, la ceremonia evitó en gran medida referencias directas a la actualidad geopolítica. Hubo, sin embargo, algunos mensajes puntuales: Javier Bardem dijo desde el escenario “No a la guerra y Palestina libre”, y la cobertura de AP señaló que la noche incluyó algunas intervenciones sobre derechos humanos y Gaza, aunque menos centradas en el conflicto con Irán que lo esperado. Reuters también destacó que las señales políticas existieron, pero quedaron subordinadas al tono general de celebración cinematográfica.