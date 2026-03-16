La justicia argentina investiga presunto acuerdo de US$5 millones por promoción de $LIBRA

La cronología descrita en el borrador coincide con episodios que posteriormente pasaron a formar parte del escándalo

La investigación judicial en Argentina sobre el colapso de la criptomoneda $LIBRA ha incorporado un nuevo elemento que podría complicar al presidente Javier Milei. Un borrador recuperado del teléfono del empresario Mauricio Novelli describe un presunto acuerdo por US$5 millones a cambio del respaldo presidencial al proyecto, según material forense incorporado al expediente. Los investigadores lograron restaurar la nota eliminada, aunque por el momento no existe prueba pública de que dicho acuerdo haya sido formalmente validado por el gobierno.

El texto fue hallado entre las notas almacenadas en el teléfono de Novelli y habría sido redactado entre octubre y noviembre de 2024, antes de que Hayden Davis —empresario vinculado al emprendimiento cripto— viajara a Argentina. En el borrador recuperado, Novelli escribió: “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H”, en aparente referencia a Davis, director ejecutivo asociado a la empresa detrás del token lanzado el 14 de febrero de 2025.

Según el documento, el arreglo incluía US$1,5 millones como adelanto, otros US$1,5 millones cuando “Milei anuncie en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis”, y US$2 millones adicionales por la firma de un contrato presencial con Milei relacionado con asesoría en blockchain o inteligencia artificial para el gobierno argentino y/o para el propio Milei, además de una revisión con Javier y Karina Milei.

La cronología descrita en el borrador coincide con episodios que posteriormente pasaron a formar parte del escándalo. El 30 de enero, Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada y luego publicó en X una selfie junto a él, en la que lo presentaba como asesor en temas de criptomonedas. Esa imagen llamó la atención dentro del sector cripto argentino, donde Davis era prácticamente desconocido antes de ese encuentro.

El expediente judicial también incluye registros telefónicos que muestran una intensa comunicación entre Novelli y el entorno más cercano de Milei en las horas previas al lanzamiento de $LIBRA y tras su colapso. Los investigadores detectaron decenas de llamadas y mensajes intercambiados en torno a los momentos clave del lanzamiento del token.

$LIBRA fue lanzada el viernes 14 de febrero de 2025. Milei la promocionó desde su cuenta en X como una iniciativa privada supuestamente destinada a “incentivar el crecimiento de la economía argentina” financiando pequeñas empresas y emprendimientos. El mensaje incluía un enlace a un sitio web y el código del contrato que permitía adquirir la criptomoneda.

La promoción presidencial provocó una rápida ola de inversiones. El activo se valorizó con rapidez y se desplomó pocas horas después. Un pequeño grupo con acceso temprano o información privilegiada obtuvo ganancias millonarias, mientras miles de compradores perdieron el dinero invertido.

El caso evolucionó desde entonces hacia lo que los investigadores consideran un posible fraude transnacional, y se ha convertido en el escándalo más grave que ha enfrentado Milei durante su presidencia.

En los días posteriores al colapso, el mandatario intentó despegarse del proyecto. Sostuvo que simplemente había copiado de internet el código del contrato necesario para comprar $LIBRA y lo publicó en X. Sin embargo, expertos informáticos convocados por el Congreso concluyeron que ese código de 44 caracteres —una combinación de números y letras mayúsculas y minúsculas— no estaba disponible públicamente en internet en el momento en que Milei publicó el mensaje.

Estos hallazgos, sumados al borrador recuperado y a los registros de comunicaciones, han añadido nueva presión sobre el presidente mientras la investigación penal continúa avanzando.