Falklands, estudiantes de Argentina, Paraguay y Uruguay, conviven en las Islas por una semana

Zaira Chavez (Argentina), Bianca Nunez (Paraguay, y Sofia Pitetta (Uruguay) durante la reemciñob en Casa de Gobierno con el Gobernador Martin-Reynolds

El gobernador de las Islas Falkland, Colin Martin-Reynolds organizó una recepción en Casa de Gobierno para dar la bienvenida a jóvenes estudiantes de América del Sur integrantes del programa “Conoce a tus vecinos”, un proyecto auspiciado y financiado por el gobierno de las Islas, para hacer más fluidas las relaciones con países miembros del Mercosur, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

El programa de una semana de duración, esta vez incluyó a Bianca Nunez de Paraguay, Sofía Pitetta de Uruguay y Zaira Chávez de Argentina. Ellas fueron las ganadoras de una competencia que se celebra anualmente en países del Mercosur y que les brinda un viaje y semana de estadía todo pago en las Falklands.

Durante la visita viven en hogares de anfitriones voluntarios del programa, se reúnen con integrantes de la comunidad de las Islas, visitan lugares de interés turístico y en general experimentan la vida en las Falklands tal cual es, en toda su extensión y con total libertad de recorrer, preguntar e intercambiar con la población local.

Al hacer la presentación en Casa de Gobierno, el gobernador Martin-Reynolds dijo que el objetivo del proyecto esa para que más personas en América del Sur, particularmente las generaciones jóvenes, visitaran las Falklands y ver con sus propios ojos y experiencias lo que son las Islas hoy en día.

“La idea es que el programa sirva a ilustrar más sobre las Islas, y por medio de ellos (Uds.) ayudar a educar a cientos de jóvenes de América del Sur sobre la realidad de las Islas, su gente, economía, bienestar…”

El legislador MLA Stacy Bragger, en nombre del gobierno electo de las Islas, quien conoce bien al Uruguay, reiteró el propósito del programa para conocer más sobre las Islas y la importancia de brindar la bienvenida a jóvenes de América del Sur, sobretodo países integrantes del Mercosur.

MLA Bragger también destacó la calidez y receptividad de la comunidad de las Falklands, resaltando sus valores democráticos, libertades y valores, resiliencia ante las situaciones adversas y su legítimo derecho a la auto determinación y a decidir sobre su futuro.