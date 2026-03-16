Cuba sufre un apagón total tras el colapso de su sistema eléctrico nacional

El apagón llega tras varios meses de deterioro acelerado del sistema eléctrico cubano

Cuba sufrió este lunes un apagón nacional después de que el Ministerio de Energía y Minas informara una “desconexión total” del Sistema Electroenergético Nacional, dejando sin servicio a prácticamente toda la isla. La caída afectó a un país de alrededor de 10 a 11 millones de habitantes y se produjo en medio de una crisis energética que ya venía provocando cortes prolongados y déficits severos de generación.

Las autoridades dijeron que investigan las causas del colapso y señalaron que no se había detectado una falla en las unidades que estaban operativas en el momento de la caída. El gobierno activó los protocolos de restablecimiento, aunque no dio un plazo para la recuperación completa del servicio.

El apagón llega tras varios meses de deterioro acelerado del sistema eléctrico cubano. La infraestructura de generación es antigua, sufre falta de mantenimiento y depende de combustible importado en un contexto de fuerte escasez. AP recordó que se trata del tercer gran apagón nacional en cuatro meses, mientras Reuters lo situó dentro de una cadena de interrupciones que en los últimos meses han durado horas o incluso días.

La presión sobre el sistema se ha agravado por la caída de los suministros de petróleo. El presidente Miguel Díaz-Canel dijo el viernes que Cuba no había recibido cargamentos de combustible en tres meses, y Reuters informó que la isla solo recibió este año dos embarques pequeños, uno desde México y otro de gas licuado desde Jamaica, sin envíos de Venezuela, históricamente su principal proveedor.

Ese cuadro ha profundizado los apagones diarios, la escasez de combustible, alimentos y medicinas, y el malestar social. En los últimos días se registraron protestas nocturnas y cacerolazos en distintos puntos del país, incluido un episodio violento durante el fin de semana en Morón.

El colapso eléctrico coincidió además con un anuncio económico relevante. El viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga dijo en una entrevista difundida este lunes que Cuba permitirá a nacionales residentes en el exterior invertir y ser propietarios de negocios en la isla, un giro en política económica que busca captar capital en medio del deterioro económico.

La combinación de red obsoleta, falta de combustible y contracción económica vuelve a colocar al sistema eléctrico en el centro de la crisis cubana. Por ahora, el gobierno solo ha confirmado que trabaja en la reposición gradual del servicio mientras intenta evitar que el nuevo apagón total agrave aún más la tensión social.