Colombia y Venezuela pedirán ingresar al Mercosur como miembros plenos, dice Petro

En el plano formal, la situación de ambos países frente al bloque es distinta. Colombia es actualmente un Estado asociado del Mercosur Venezuela, en cambio, continúa suspendida

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su país y Venezuela pedirán su adhesión al Mercosur como miembros plenos, un día después de una reunión ministerial en Caracas que calificó de “supremamente exitosa”, según informó EFE. En un mensaje publicado en X, Petro dijo: “Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur”.

El anuncio se produjo tras conversaciones entre delegaciones de ambos gobiernos en Caracas, centradas en seguridad, comercio y energía, luego de que se cancelara por “fuerza mayor” una reunión prevista entre Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Los ministros de Exteriores y Defensa de ambos países avanzaron en una agenda de cooperación fronteriza, lucha contra el narcotráfico e integración energética.

En el plano formal, la situación de ambos países frente al bloque es distinta. Colombia figura actualmente como Estado asociado del Mercosur, condición que le fue atribuida por la Decisión 44/2004 del Consejo del Mercado Común y que sigue vigente en la documentación oficial del bloque. Venezuela, en cambio, continúa suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte, según la decisión adoptada en 2017 bajo el Protocolo de Ushuaia.

La composición actual del Mercosur incluye a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia como Estados parte, mientras que Venezuela sigue suspendida. Ese punto es relevante porque el mensaje de Petro implica, en el caso venezolano, un pedido de reversión de la suspensión, y en el colombiano, una solicitud de cambio de estatus desde la categoría de asociado hacia la membresía plena.

Petro también dijo que la integración energética con Venezuela está avanzando y expresó su expectativa de que se levanten las sanciones estadounidenses para facilitar ese proceso. Funcionarios energéticos de ambos países discutieron la reparación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, inactivo desde hace años, como parte de los esfuerzos para reactivar el suministro de gas venezolano hacia Colombia.

En materia de seguridad, Petro afirmó que ambos gobiernos emprendieron una “coordinación militar integral” para combatir el narcotráfico en la frontera. Tras la reunión en Caracas, Delcy Rodríguez anunció que la Comisión Binacional de Buena Vecindad se reunirá el 23 y 24 de abril en Maracaibo, mientras queda pendiente una nueva fecha para el encuentro presidencial bilateral.