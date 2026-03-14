La volatilidad global golpea a los activos argentinos y el riesgo país vuelve a acercarse a los 600 puntos

En el mercado local, el S&P Merval retrocedió 2% en pesos y 2,8% en dólares, con bajas de hasta 6% en varias acciones líderes

Los activos argentinos cerraron la semana bajo presión, arrastrados por la volatilidad internacional provocada por la guerra en Oriente Medio, en una jornada en la que cayeron acciones y bonos, subió el riesgo país y el petróleo volvió a tensionar las expectativas inflacionarias y financieras. El barril Brent cerró en US$ 103,14, mientras Wall Street extendió sus pérdidas semanales en un contexto de temor por la oferta energética global.

En el mercado local, el S&P Merval retrocedió 2% en pesos y 2,8% en dólares, con bajas de hasta 6% en varias acciones líderes. Los ADR argentinos en Nueva York también operaron en rojo, en línea con la caída de los principales índices estadounidenses y el repliegue global hacia posiciones más defensivas.

Los bonos soberanos también cedieron terreno y el riesgo país volvió a escalar hasta los 584 puntos básicos, acercándose otra vez al umbral de 600. El movimiento reflejó una combinación de factores externos —más aversión al riesgo y suba del crudo— con la persistente fragilidad de los precios de la deuda argentina.

El petróleo siguió siendo el principal termómetro de la tensión global. El conflicto con Irán volvió a empujar al Brent por encima de los US$ 100, mientras que el precio cerró el viernes en US$ 103,14 y acumuló una suba semanal de dos dígitos. Para una economía importadora de energía refinada como la argentina, ese salto agrega presión sobre combustibles, inflación y expectativas de tasas.

En el frente cambiario, el dólar mayorista cerró en ARS 1.400, con una suba diaria moderada pero una baja acumulada en la semana. En el segmento minorista, el Banco Nación lo mostró a ARS 1.420 vendedor al cierre. Ese movimiento se dio mientras el Banco Central volvió a intervenir con saldo comprador en el mercado oficial.

La autoridad monetaria compró US$ 45 millones el viernes y llevó sus adquisiciones de 2026 a alrededor de US$ 3.298 millones, aunque las reservas brutas cerraron la semana en US$ 45.659 millones, con una caída diaria de US$ 109 millones. Esa combinación muestra que el Banco Central sigue absorbiendo divisas, pero no logra evitar el desgaste contable derivado de variaciones de precios en activos externos y otros factores financieros.

El resultado deja a la Argentina más expuesta a un contexto internacional adverso justo cuando el Gobierno intenta consolidar la desinflación y estabilizar el mercado cambiario. Con el petróleo más caro, Wall Street en baja y el riesgo país otra vez en ascenso, la sensibilidad de los activos locales frente al frente externo volvió a quedar en evidencia.