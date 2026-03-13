NASA fija el 1 de abril para Artemis II, su primer vuelo tripulado lunar en 50 años

Mientras la NASA cierra Artemis II, también reordenó el resto del programa lunar

La NASA anunció este jueves que Artemis II superó su revisión de preparación de vuelo y recibió luz verde para avanzar hacia un intento de lanzamiento el 1 de abril, en lo que sería la primera misión tripulada alrededor de la Luna desde el programa Apolo. La agencia informó que el cohete SLS y la cápsula Orion serán trasladados a la plataforma 39B el 19 de marzo, una vez concluyan los trabajos finales pendientes.

La misión no será un alunizaje, pero sí marcará el regreso de astronautas al entorno lunar por primera vez desde Apollo 17 en 1972. Artemis II llevará a cuatro tripulantes en un vuelo de unos diez días alrededor de la Luna y servirá para probar con personas a bordo el sistema SLS, la nave Orion y la infraestructura terrestre asociada.

El anuncio llega después de varias semanas de retrasos técnicos. La NASA había programado antes una oportunidad de lanzamiento para febrero, pero una prueba de carga de propelentes reveló fugas que obligaron a revisar el sistema. En enero, la agencia ya había actualizado el calendario de ensayo general y de ventanas de lanzamiento, y este jueves confirmó que la revisión final de preparación terminó con una evaluación de “go”.

La ventana inmediata de abril incluye oportunidades el 1, 3, 4, 5 y 6 de abril, además del 30 de ese mes, según el calendario de disponibilidad de misión actualizado el 12 de marzo. Esa planificación da margen para ajustar el despegue en función de condiciones técnicas o meteorológicas sin mover la misión fuera del actual marco de lanzamiento.

Mientras la NASA cierra Artemis II, también reordenó el resto del programa lunar. A fines de febrero, la agencia anunció una actualización de arquitectura que agrega una nueva misión y modifica la secuencia posterior: Artemis III ya no será necesariamente el aterrizaje tripulado inmediato que antes se planteaba, en parte para reducir riesgos y ordenar mejor el desarrollo de los sistemas de alunizaje.

Ese punto conecta con una de las principales dudas del programa. Esta semana, la Oficina del Inspector General de la NASA advirtió que el desarrollo de los módulos de alunizaje presenta retrasos y riesgos no resueltos de seguridad para la tripulación, lo que presiona el calendario de las misiones que deben seguir a Artemis II. El informe señala que, aunque la misión de abril va en curso, los desafíos para llevar astronautas a la superficie lunar siguen lejos de quedar resueltos.

Con todo, Artemis II llega ahora a su tramo decisivo como una prueba política, técnica y simbólica para el programa lunar estadounidense. Si despega el 1 de abril, no solo pondrá fin a más de medio siglo sin vuelos tripulados al entorno de la Luna, sino que también servirá como examen clave para la credibilidad del plan de retorno de Estados Unidos al satélite.