Miles de venezolanos en Santiago de Chile arropan a María Corina Machado

Chile alberga una de las mayores comunidades venezolanas de la región, y la presencia de Machado se produjo en medio de un debate político sensible sobre migración, seguridad y regularización

La líder opositora venezolana María Corina Machado reunió este jueves a miles de simpatizantes en el centro de Santiago, en la mayor manifestación pública que encabeza desde que salió de Venezuela a fines de 2025. La concentración, realizada entre el Paseo Bulnes y el Parque Almagro, desbordó las previsiones iniciales y se convirtió en uno de los actos más visibles de la diáspora venezolana en Chile en los últimos años. Según estimaciones de Carabineros citadas por medios chilenos y españoles, participaron entre 16.000 y 17.000 personas.

Machado había llegado a Chile para asistir a la investidura del presidente José Antonio Kast, pero aprovechó la visita para convocar a un encuentro con migrantes venezolanos. En un mensaje posterior en X, afirmó: “¡Desbordamos Santiago de Chile, mis venezolanos!”, en una jornada marcada por banderas venezolanas, consignas contra el chavismo y llamados al retorno.

Durante su intervención, Machado centró su mensaje en el eventual reencuentro de los venezolanos con su país y en la necesidad de una transición. “Hoy nuestra clara ruta es avanzar para que todos aquellos que han sido forzados a dejar su país puedan viajar a reencontrarse con sus familias con la frente en alto”, dijo ante la multitud, según la cobertura de El País. La líder opositora también afirmó en una rueda de prensa previa que su regreso a Venezuela será “de manera armoniosa” y coordinado con aliados internacionales.

¡Aquí estamos!



¡Desbordamos Santiago de Chile, mis venezolanos! pic.twitter.com/MwmAI3XVwD — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 12, 2026

La convocatoria tuvo además un fuerte contenido simbólico. Machado apareció con una estética similar a la de sus actos en Venezuela —camisa blanca, pantalón oscuro, cabello recogido y un rosario al cuello— y fue recibida con gritos de “María presidenta” y “libertad”. Para muchos asistentes, el acto funcionó como una demostración de cohesión de una diáspora que sigue atenta a cualquier señal de cambio político en Caracas.

Chile alberga una de las mayores comunidades venezolanas de la región, y la presencia de Machado se produjo en medio de un debate político sensible sobre migración, seguridad y regularización. En Santiago, la dirigente combinó el acto multitudinario con reuniones institucionales y políticas, incluyendo encuentros con autoridades chilenas y la recepción de las llaves de la ciudad por parte del alcalde Mario Desbordes. También participó en la inauguración de la cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo.

La visita sirvió además para reforzar su perfil internacional en un momento de transición incierta para Venezuela. AP informó desde Santiago que Machado definió a Donald Trump como un “aliado fundamental” en la estrategia opositora y volvió a plantear que el retorno de los venezolanos desplazados depende de que se consolide una salida política en su país. En Chile, esa idea tomó forma de acto de masas: menos una ceremonia partidaria que una demostración de fuerza simbólica fuera de las fronteras venezolanas.