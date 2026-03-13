Falklands debate sobre los beneficiarios de las cuotas de pesca ITQ-B a 25 años

Dra. Andrea Clausen “Si no se respeta el espíritu o intención de la norma, quizá tengamos que legislar” (Foto REALPOLITIK)

Para MLA Roger Spink, los beneficios de la pesca, y de la cuota a 25 años, deben ser para las Falklands

Un interesante debate se ha planteado en las Islas Falkland relativo a la industria de pesca, sustento dominante de la economía de las Islas, a propósito del sistema de cuotas, particularmente la Cuota Individual Transferible, conocida como ITQ-B con una duración de 25 años, y abundantes normas que privilegian a empresas locales, con un mínimo de titularidad de 51% hasta en las joint ventures.

El tema en discusión refirió a la norma que define a los titulares de empresas con esas cuotas, directores y accionistas, los cuales deben ser “residentes regulares (ordinarios)” en las Falklands, y que la legislación exige presencia en las Islas de esos titualres por un minimo de 183 dias al año.

Justamente en el correr de la semana se presento un expediente ante la Comision de Pesca el cual solicitaba a sus miembros mejor explicitar la definición de “residente regular/ordinario” para beneficiarios de la referida cuota ITQ-B.

Y en la discusión se expusieron el propio dinamismo de la industria de la pesca y sus negocios, con el creciente problema de aranceles y volúmenes en los distintos mercados, que muchas veces no concuerdan con el tiempo de la legislación, y además el estigma que arrastran las Falklands cuando su economía estaba donimada por la industria ovina/lanera y los Isle;os siempre se sintieron explotados por los poderosos terratenientes ausentes, o sea que vivian en el exterior, asi ocurria con las ganancias.

Presente en el debate la Gerente Administradora del gobierno de las Islas, Dra. Andrea Clausen dijo que a su manera de ver, el espiritu de la definición efectivamente no estaba siendo necesariamente cumplida, por tanto se hace necesario estudiarla y analizarla en mayor detalle.

“Si no se respeta el espíritu o intención de la norma, quizá tengamos que legislar,” y “si la intención de la norma no es lo suficientemente clara, siempre hay lugar para mejorarala; el mundo esta cambiando y puede que haya otras excepciones que se quieran considerar o introducir”.

Cuando se instrumento el sistema de licencias ITQ-B, quienes lo hicieron enfatizaron la importancia de que las licencias de pesca contaran con titularidad local, de las Islas.

“Ello reflejaba las preocupaciones de larga data, casi de siempre, en las Falklands con la titularidad de las principales industrias, para evitar que lo fueran de due;os ausentes, viviendo en el exterior”.

Como consecuencia de ello las empresas privilegiadas con la licencia ITQ-B deben contar con directores y accionistas que tengan estatus de las Islas Falkland o ser residentes regulares/ordinarios de las Islas.

La interpretación en general de la norma en la actualidad representa una estadia de por lo menos 183 dias en las Falklands, cada uno de los años, si bien el Director de Recursos Naturales puede ejercer cierta discreción en circunstancias especiales. En el pasado, las excepciones a la norma típicamente se otorgaban por razones médicas o de compasión, o por dificultades en el transporte que impedía a las personas volver en dicho plazo a las Islas.

El tema fue nuevamente elevado luego que el director de una empresa beneficiaria de licencia ITQ-B argumentó en 2025 que los viajes de negocios deben ser también considerados, de cierta manera elementos mitigantes para no poder cumplir en su totalidad con la exigencia de los 183 dias por año de residencia en las Falklands.

A los legisladores se les solicitó en el expedietne que consideren qué ausencias deben ser consideradas aceptables y si la definición de “residente regular, ordinario” debe ser aclarado con algún cambio legal o interpretación de la norma.

Durante la reunión varios miembros de la Comisión dieron sus opiniones incluyendo la sugerencia sobre qué excepciones adicionales podrían ser aceptables como educación y formación y si la definición de “ordinariamente residente” debe ser clarificada y considerada sobre un periodo de tiempo más largo, por ejemplo cinco años, y que por tanto refleje con mayor precisión dónde su residencia efectivamente está localizada, y no tan solo analizando un periodo de un año.

Representantes de la industria de pesca entienden que un indicativo y/o aclaración de la ley es preferible, pues con nueva legislación podría convertirse en algo aún más rígido. Y resulta normal que una vez las nuevas normas han sido establecidas en la legislación, es común haya casos en que se pueda presentar la necesidad de aplicarse excepciones.

El legislador MLA Roger Spink enfatizó que la industria de la pesca debe ser conducida por personas que viven y trabajen en las Islas, al punto que tratándose de las licencias ITQ-B se asegure que el control y beneficios sean locales, y “sin tales normas habría minima distinción entre permitir la cuota o que el control de la misma se encuentre en ultramar”.

Los miembros de la industria de la pesca argumentaron que dicha industria ahora se encuentra en una posición muy distinta desde cuando dichas normas fueron introducidas, y además que las empresas de pesca locales son ahora, en su mayoría, controladas por accionistas locales, las cuales administran activamente todo lo relativo a las pesquerías y pesca, y que además el negocio de la pesca se ha diversificado y mucho, incluso fuera de las Falklands.

Otro miembro de la industria explicó que la actividad del negocio pueda requerir que personas claves deban pasar mucho tiempo fuera de las Islas, por razones de legitimidad operativa.

En vista de lo intenso de la discusión sobre el asunto, se espera que para el 3 de abril haya suficientes respuestas al planteo, junto a la posibilidad de una consulta mayor si es que se proponen dentro del marco legal en debate. (Fuente Penguin News)