Falklands, retornó el calamar Loligo, “suficiente abundancia de biomasa” para la zafra

El Director de Recursos Naturales de las Islas James Wilson, informó ante la Comisión de Pesca sobre relevamientos cumplidos en febrero

El pre-relevamiento de M/V Monteferro entre el 3 y 18 de febrero estimó que la biomasa de Loligo estaba en torno a las 41.725 tonelad

Los resultados de relevamientos de pesquerías en las Islas Falkland indican que hay “suficiente abundancia” de biomasa del calamar Loligo como para aguantar una temporada comercial de pesca,

Así fue informado en un expediente elevado por el Director de Recursos Naturales de las Islas James Wilson, ante la Comisión de Pesca esta semana a partir de los mencionados relevamientos cumplidos en febrero, confirmando la existencia de buena abundancia y distribución de stocks claves de pesca.

El pre-relevamiento del calamar Loligo cumplido por M/V Monteferro entre el 3 y 18 de febrero estimó que la biomasa de Loligo estaba en torno a las 41.725 toneladas, y dentro de parámetros confiables desde las 34.726 a 60.190 toneladas. La mayoría del calamar se encontraban al sur del denominado ‘Cajón del Loligo,’ donde se pudieron registrar 38.134 toneladas, comparadas con las 3.591 en la zona norte.

Los científicos también informaron que los calamares eran más grandes de los que fueran medidos durante la primera zafra del 2025, particularmente al sur de 52 grados Sur. Sin embargo hacia el norte eran menos maduros, y con la mitad de aquellos tomados como muestra, catalogados como en una etapa muy temprana de madurez.

El relevamiento incluyo 64 arrastres científicos y 11 arrastres comerciales, siendo el primero en incorporar las modificaciones aprobadas por el Grupo de Producción del Loligo para medición de biomasa.

Junto al relevamiento del calamar, se realizó otro de demersal con el M/V Argos Vigo entre el 31 de enero y 19 de febrero, completando 82 arrastres entre profundidades de 129 a 377 metros, con una captura total de biomasa de 113.2 toneladas.

El pez roca, fue el que dominó en las capturas, con el 45.3% de la biomasa. Otras especies importantes fueron las de merluza común, merluza de cola, granadero de cola, polaca austral, bacalao de Nueva Zelanda. Entre las especies más comerciales, la biomasa de merluza común se estimó en 46.434 toneladas, un 12,1% menos que en Febrero 2025, pero un 48% por encima del promedio de 2023/25.

En cuanto a merluza negra patagónica se estimó en 7.720 toneladas, el nivel más alto en el relevamiento demersal de febrero desde 2023.

El Departamento de Pesca de Falklands también dijo que la evaluación de otras especies del relevamiento demersal prosigue. En tanto la biomasa del calamar Loligo se estima hay suficiente abundancia a efectos de la licencia de pesca C para la zafra presente, actual, la cual ahora esta en plena marcha.

Inspecciones de Poteros

Las inspecciones de los 108 poteros operando en aguas de las Islas Falkland se han cumplido, de acuerdo a lo confirmado por James Wilson, Director de Recursos Naturales en su último informe ante la Comisión de Pesca.

Wilson agregó que todos los arrastreros en capturas del calamar Loligo también han sido inspeccionados al igual que la mayoría de los arrastreros de capturas demersal.

El Director de Recursos Naturales también confirmó que las inspecciones de CCAMLR tal cual fueron requeridas también han sido inspeccionadas y la mayoría de los instructivos de licencias habían sido completados, pero “aquellos capitanes y oficiales rotados y/o de relevados o serán instruidos, como sea necesario en el correr del año de pesca”. (Fuente Penguin News)