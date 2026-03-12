Falklands recuerda el aniversario del referendo de marzo del 2013

La noche explotó de festejos al anunciarse el resultado abrumador del referendo



Una larga caravana de vehículos y hasta jinetes con los colores del Reino Unido y Falklands para la celebración

Esta semana hace trece años, las Islas Falkland realizaron un referendo, con presencia de observadores internacionales, en que sus habitantes en el libre ejercicio de su derecho a la auto determinación y decidir sobre su futuro, votaron abrumadoramente para seguir perteneciendo como Territorio de Ultramar del Reino Unido.

El Derecho a la auto determinación de los pueblos esta consagrado en el Artículo Primero, Párrafo Segundo de la Carta de Naciones Unidas, y es uno de los Derechos Humanos fundamentales de la convivencia internacional.

Entre el 10 y 11 de marzo del 2023, los ciudadanos de las Falklands como todo pueblo libre, con una concurrencia a las urnas del 99,2% votaron 99,8% por permanecer como Territorio Británico de Ultramar, y con tan solo tres votos negativos.

Las Falklands y su pueblo recuerdan la fecha pues la historia registra varios episodios en que debieron combatir para retener el derecho a la libre determinación. Uno de ellos fue cuando en 1968 visitó las Islas el ministro del Foreign Office, Lord Chalfont quien intentó persuadir a los Isleños a aceptar una relación mas estrecha con Argentina.

Y en 1982, el derecho a la autodeterminación de las Falklands recibió el mayor de los desafíos cuando la invasión ilegal y ocupación por fuerzas armadas de Argentina. La subsiguiente guerra por la Liberación de las Islas costó la vida de 255 combatientes británicos y de tres Isleños, además de las pérdidas argentinas.

Los Isleños estarán por siempre agradecidos a los libertadores de sus Islas, pero el conflicto permanece como duro mensaje de la importancia de tener siempre presente, vigilante y luchar por el derecho a la autodeterminación.

En 2013 se celebró el referendo sobre la soberanía de las Islas, y los Isleños abrumadoramente votaron por permanecer como miembros de la Gram Familia Británica.

Hoy en dia las Falklands se han convertido en una comunidad multicultural, de más de setenta orígenes y continúan a dar la bienvenida a todos aquellos que quieren hacer de las Islas su hogar.

Finalmente, el mensaje con motivo del aniversario es “Juntos luchamos para mejorar los niveles de vida de todos quienes son parte de la comunidad.

“Juntos continuaremos a enfrentar los desafíos que se le presentan a las Islas por un mundo cambiante y por nuestro derecho a la libre determinación y a nuestro futuro”