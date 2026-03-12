Falklands, ‘Jornada de Puertas Abiertas’ al público en complejo de Mount Pleasant

Vista de algunos de los aviones con que se cuenta en MPC

El próximo domingo 22 de marzo, el complejo de Mount Pleasant, MPC, que incluye el aeropuerto internacional de las Islas Falkland y la base de las Fuerzas Británicas en Islas del Atlántico Sur, BFSAI, abre sus puertas para que los ciudadanos puedan visitar instalaciones y equipos.

El denominado “Jornada de Puertas Abiertas” permitirá a residentes de las Falklands ver los aviones, helicópteros, vehículos, talleres y equipos que son el sustento de las BFSAI en MPC, sus tareas diarias y comprobar la misión de custodia permanente de las Falklands, Georgia del Sur y otras islas.

Técnicos especialistas estarán a mano para responder preguntas y compartir detalles de las tareas que cumplen en el Complejo.

Se podrán ver los cazas bombarderos Typhoon de rápida respuesta junto a helicópteros de salvataje, y aparatos de transporte aéreo y reconocimiento. Hasta charlar con integrantes de la Compañía de Paracaidistas Paras4, actualmente de ejercicios en las Islas como parte de la Compañía Rotativa en MPC.

Dado que la jornada se extenderá desde las 10:00 a 14:00, el despliegue también incluirá locales de venta de alimentos y bebidas, como para que los interesados visiten MPC con todos los miembros de la familia.

Las autoridades de BFSAI esperan una nutrida concurrencia en ese domingo como ha sido la tradición en las Islas.