EE.UU. formaliza el reconocimiento de Delcy Rodríguez como única autoridad de Venezuela

La presentación llega pocos días después de que Washington y Caracas anunciaran el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, roto desde 2019

El gobierno de Estados Unidos formalizó ante un tribunal federal en Nueva York su reconocimiento de Delcy Rodríguez como la autoridad venezolana con capacidad para actuar en nombre del Estado, en un paso que da forma jurídica al giro diplomático anunciado la semana pasada hacia Caracas. La decisión aparece en una “declaración de interés” presentada el 10 de marzo en respuesta a una orden judicial sobre quién representa legalmente a Venezuela en litigios en curso en cortes estadounidenses.

Según la documentación citada por Bloomberg y replicada por otros medios, el escrito se apoya en una carta firmada por Michael G. Kozak, del Departamento de Estado, y sostiene que Washington reconoce a Rodríguez como la “única” jefa de Estado capaz de actuar por Venezuela en esos procesos. El punto no supone una elección ni un respaldo irrestricto, pero sí fija una posición oficial de EE.UU. para efectos judiciales en causas civiles y penales que involucran al Estado venezolano y a activos vinculados a PDVSA.

La presentación llega pocos días después de que Washington y Caracas anunciaran el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, roto desde 2019. En ese comunicado, el Departamento de Estado dijo que el objetivo era facilitar una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente, así como favorecer la reconciliación política, la estabilidad y la recuperación económica. AP informó entonces que el nuevo canal se abrió tras la captura en enero de Nicolás Maduro y la posterior instalación de Rodríguez como presidenta interina.

La base política de este cambio venía preparándose desde comienzos de marzo. El 7 de marzo Rodríguez, ya como presidenta interina, había defendido el “diálogo diplomático” con Washington tras el anuncio del reinicio de relaciones. Ese acercamiento contrastó con la posición estadounidense previa: desde 2019, Washington había desconocido la legitimidad de Maduro y, durante un período, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino antes de pasar a respaldar a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como último órgano democrático vigente.

El alcance inmediato del reconocimiento es sobre todo legal. En los tribunales estadounidenses, la definición de quién habla por un Estado extranjero determina quién puede designar abogados, responder demandas, defender bienes y tomar decisiones procesales. La declaración presentada en Nueva York refuerza así la capacidad del entorno de Rodríguez para representar a Venezuela en pleitos abiertos en EE.UU., un punto especialmente sensible en causas ligadas a sanciones, derechos humanos, terrorismo y activos estatales.

El movimiento, sin embargo, no cierra las controversias. Dentro de la propia estrategia de Washington coexistían contactos con Rodríguez y presiones judiciales sobre su entorno, incluida la elaboración de un borrador de acusación por corrupción y lavado como herramienta de negociación. Esa dualidad sugiere que el reconocimiento no equivale a una normalización plena ni a un aval político completo, sino a una fórmula pragmática para gestionar la transición y los intereses legales y diplomáticos de ambos países.











